台美貿易倡議談判 盼4議題包裹簽早收協議

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台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）（左2）帶隊。中央社記者徐肇昌攝 112年1月14日

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（中央社記者賴于榛台北14日電）台美21世紀貿易倡議今天在台北舉行第2回合談判，首日議程在晚間6時30分前結束。知情官員說，今天設定討論的進度非常順暢，但談判還有3天，尚未有結論。

官員說，台灣仍將重點放在貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，若台美能此4議題的每個條文都達成協議，期盼能採包裹簽早收協議；至於簽署時間，須待雙方都確認文字後，再行約定。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過視訊等方式持續追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

今天上午9時前，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，以及美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷一行人就陸續抵達談判地點；首日會議約在晚間6時30分前結束，後續3天會議都將於上午9時開始。

知情官員說，有賴於過去幾次視訊會議，台美今天設定的討論進度非常順暢，分組交叉討論議題效率也不錯，雙方對議題文本逐一進行討論，但這需要字斟句酌，耗費時間較長，明後天都會繼續相同的過程。

官員表示，這次談判11個議題都會觸及，但台灣依然將重點放在貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規4項議題上，一旦台美雙方對於4項議題的每個條文都達成協議，台灣當然期盼能採取包裹方式簽早收協議，「目標當然是希望越大部分獲致協議越好」。

至於簽署早收清單的時間，官員說，仍須看這次談判結果而定，若達到可簽署協議程度，也須待雙方都確認文字後，再行約定簽署時間。