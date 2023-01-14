台美貿易倡議第二回合談判 台爭取約定簽協議時間

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台美21世紀貿易倡議14日到17日在台北舉行第二回合談判。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北14日電）台美21世紀貿易倡議今天到17日在台北舉行第二回合談判。美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談。

知情官員對中央社記者說，談判將觸及11項議題，但台灣仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，只是仍須視此次會議結果，就算達到簽協議的程度，雙方也須再度確認文字，約定下次簽署時間。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過視訊等方式持續追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

美國此次由麥卡廷帶隊，共派出逾20人來台，陣仗不小；美方代表昨天陸續抵台後，受邀參與行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中安排的晚宴。

台灣部分，由楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席主談。

知情官員指出，美方代表來台進行貿易談判並非首次，不過協議等級的談判確實是首度在台舉行，有其意義。

至於會議時程安排，官員表示，接連4天會議將十分緊湊，每日談判從上午9時開始，會議時間將視議題進度而定，最後一天預定談到晚間7時。

知情官員說，此次美方來台都是專業談判人員，並未安排拜會總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，且因談判行程緊湊，也未規劃其他參訪行程。（編輯：郭無患）1120114