台美貿易倡議第二回合談判 鄧振中盼有好進展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中拿著文件前往會議辦公室。中央社記者徐肇昌攝 112年1月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）台美21世紀貿易倡議今天到17日在台北舉行第二回合談判。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，倡議經過長時間努力，按部就班進行，雙方在觀念性討論意見相當一致，期盼談判能有好進展。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過大小不同會議追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

美方此次派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿辦等單位人員出席。

楊珍妮等人今天上午8時30分前陸續抵達談判地點，神態輕鬆；麥卡廷一行人搭乘小巴士約在8時46分進人談判場所。台美兩次談判地點選擇都很實際，都以方便談判工作原則為考量，未離辦公處所過遠。

這次雖非主談人，但仍是重要操盤手的鄧振中在談判前現身。他接受媒體訪問時表示，台美21世紀貿易倡議經過長時間的努力，正按部就班一步步進行，雙方對觀念性的討論意見相當一致，討論將按照文本逐一進行。

他說，此次安排第二回合談判，美方代表團相當龐大，台灣也做好充分準備，依然鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，今天是第一天談判無法預計結果，但期待會有好的進展。

鄧振中重申，台灣目標從未改變，就是希望在今年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

據了解，會議時間十分緊湊，經貿辦已替雙方準備午餐，直接在談判地點用餐，也準備了咖啡、甜甜圈等點心，希望大家在談判過程中也能隨時補充體力；知情官員說，談判過程緊湊，但希望談判結束後，有機會帶美方代表團品嚐鼎泰豐小籠包等台灣美食。（編輯：郭無患）1120114