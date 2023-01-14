學者：4優先議題若達共識 11月台美完成談判可能性高

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台美21世紀貿易倡議進入第二回合談判，學者認為，台美維持有規律且密集的對談，反映雙方談判順利；若此次在4大優先議題順利達成共識，今年11月完成台美21世紀貿易倡議談判可能性將會很高。

台美2022年6月1日啟動「台美21世紀貿易倡議」，同年8月18日啟動談判，今年1月14日至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳認為，這時間點啟動第二回合談判，應是技術性考量，而非策略性考量。

李淳表示，台美前一次談判是2022年11月上旬，距離現在約2個月，若此時不談，接下來適逢春節假期，必須延至2月再啟動對談，間隔將會太久。

李淳指出，台美應只是技術性考量，希望在春節假期前先進行新一輪談判，同時，這也顯現雙方談判進行得相對順利。

他提到，過去若談判不順利，通常中間會間隔比較久時間，讓雙方可化解先前碰到的問題，此次看到雙方很急，明顯要趕在春節假期前舉行，從這樣安排的企圖，反映雙方談判應相對順利，因此雙方不想再拖太久。

李淳觀察，台美嘗試保持有規律的談判頻率，且算是相對密集的時間點，約2個月舉行一次，猜測下一次對談時間點將落在3月或4月，朝固定頻率方式舉辦。

針對美方此次大陣仗來台，李淳表示，4大優先議題原希望爭取去年底完成談判，雖沒有如期發生，但此次談判陣容反映雙方有備而來，希望不要因為誰沒有出席，導致談判缺一個議題，無法做決定，因此，此次4大優先議題極可能會完成談判或取得一定程度共識。

李淳進一步指出，台美21世紀貿易倡議共有11項議題，若經歷2個談判回合，4大優先議題此次有達成基本共識，甚至完成談判里程碑，推測剩下的7項議題在今年11月如期完成談判的機會將會很高。

台美21世紀貿易倡議議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項；台灣鎖定的4大優先議題為貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規。（編輯：張均懋）1120114