5議題近期簽早收協議 鄧振中：台美經貿合作平等化

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（中央社記者賴于榛、曾智怡台北17日電）台美21世紀貿易倡議中的5項議題，有望在數週內簽署早收協議。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間表示，經過這次倡議談判，台灣已脫離美國過去如301貿易報復機制的單方面要求，台美雙邊經貿合作將在平等基礎上進行。

台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 第2回合談判今天落幕，鄧振中以及負責代表我方主談的經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮共同出席晚間舉行的媒體說明會。

台美貿易倡議議題原先包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項，但經2次談判後，新增服務業國內規章為第12項議題，有望與台灣一直以來鎖定的貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規在數週內透過視訊會議處理，包裹簽署早收協議。

鄧振中說，這5項議題都是比較鼓勵、指引性質，希望政府作業更透明，容許更多企業表示意見、更穩定、更可預測，台美雙方政府往來也應該更有體系，在制定法規、中小企業，甚至服務業管理上，都要有機制相互討論。

鄧振中進一步表示，過去台灣與美國經貿往來都是應美方提出的要求，但經此次倡議談判，將來台美經貿合作會站在平等基礎上進行，應該可以避免過去美國單方面的要求，如美國301貿易報復機制，「我們已經脫離這個階段」，未來合作空間會明顯擴大很多。

楊珍妮說，貿易便捷化措施主要是透過關務資訊透明化、簡化貨品進出口程序、提高貨品通關效率及流暢性等措施，以減少廠商交易成本，像是採用數位化措施及電子系統處理通關文件和流程，使貿易無紙化，或是運用科技加速貨品放行，例如預先進行貨品風險評估，加速放行低風險貨品。

楊珍妮強調，貿易便捷化措施除有助於降低貿易成本，也有助中小企業出口，依據中華經濟研究院研究，若參照「WTO貿易便捷化協定」，對台灣總體經濟有正面影響，例如提升通關效率、降低交易成本，推估可使台灣GDP增加約38.58億美元，總產值增加約55.59億美元，總出口額增加約32.26億美元，總進口額增加約27.94億美元。

此外，在良好法制作業部分，楊珍妮說，初步評估良好法制作業可促使政府提高法制作業的品質及縝密程度，受益者則為得以參與法規形成過程、獲得更多法規相關資訊的公眾，包括產業界及消費者。

楊珍妮表示，這除體現民主精神外，也能因為法規的透明化，及可預測性，創造或維持公平的經商環境、降低法遵成本，進而傳遞正面訊息給國際社會及他國企業、投資人等，對吸引外資、增進貿易機會有極大助益，同時台灣法制作業可符合國際趨勢、與國際接軌。

服務業國內規章部分，則是從良好法規獨立出來。楊珍妮說，這可協助有意拓展美國市場的台灣服務業者，更能掌握服務業相關執業執照的申請程序及核發進度，與台灣協助業者拓展國際市場的政策目標相符。

至於反貪腐部分，楊珍妮表示，跨國貿易日益熱絡，為避免貪污等不法影響台商在全球的公平競爭，阻礙投資及經濟成長，未來與美國簽署反貪腐協定將可合作樹立典範，保障台商競爭優勢。

楊珍妮說，目前的倡議內容與台灣反貪腐政策方向大致相同，不至於增加台灣過度負擔，而關於建立拒絕提供涉貪犯罪的外國公職人員避風港的相關措施，台灣會與美方再談判討論，以符合雙方共同打擊貪腐的目標。

有關中小企業議題部分，楊珍妮指出，過去台美中小企業合作多屬於個案計畫合作，若透過此倡議可建立常態溝通機制，有助於增加交流機會及建立更緊密的合作關係，使台美中小企業合作體制化。

她表示，台美間也可藉倡議的機會，就協助中小企業建立合作模式典範，增進未來台灣參與更多國際場域類似討論機會，讓台灣在國際社會中扮演更積極的貢獻者角色。（編輯：林淑媛）1120117