5議題近期簽早收協議 鄧振中：台美經貿合作平等化
（中央社記者賴于榛、曾智怡台北17日電）台美21世紀貿易倡議中的5項議題，有望在數週內簽署早收協議。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間表示，經過這次倡議談判，台灣已脫離美國過去如301貿易報復機制的單方面要求，台美雙邊經貿合作將在平等基礎上進行。
台美21世紀貿易倡議是什麼？
台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。
倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。
首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。
台美貿易倡議議題原先包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項，但經2次談判後，新增服務業國內規章為第12項議題，有望與台灣一直以來鎖定的貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規在數週內透過視訊會議處理，包裹簽署早收協議。
鄧振中說，這5項議題都是比較鼓勵、指引性質，希望政府作業更透明，容許更多企業表示意見、更穩定、更可預測，台美雙方政府往來也應該更有體系，在制定法規、中小企業，甚至服務業管理上，都要有機制相互討論。
鄧振中進一步表示，過去台灣與美國經貿往來都是應美方提出的要求，但經此次倡議談判，將來台美經貿合作會站在平等基礎上進行，應該可以避免過去美國單方面的要求，如美國301貿易報復機制，「我們已經脫離這個階段」，未來合作空間會明顯擴大很多。
楊珍妮說，貿易便捷化措施主要是透過關務資訊透明化、簡化貨品進出口程序、提高貨品通關效率及流暢性等措施，以減少廠商交易成本，像是採用數位化措施及電子系統處理通關文件和流程，使貿易無紙化，或是運用科技加速貨品放行，例如預先進行貨品風險評估，加速放行低風險貨品。
楊珍妮強調，貿易便捷化措施除有助於降低貿易成本，也有助中小企業出口，依據中華經濟研究院研究，若參照「WTO貿易便捷化協定」，對台灣總體經濟有正面影響，例如提升通關效率、降低交易成本，推估可使台灣GDP增加約38.58億美元，總產值增加約55.59億美元，總出口額增加約32.26億美元，總進口額增加約27.94億美元。
此外，在良好法制作業部分，楊珍妮說，初步評估良好法制作業可促使政府提高法制作業的品質及縝密程度，受益者則為得以參與法規形成過程、獲得更多法規相關資訊的公眾，包括產業界及消費者。
楊珍妮表示，這除體現民主精神外，也能因為法規的透明化，及可預測性，創造或維持公平的經商環境、降低法遵成本，進而傳遞正面訊息給國際社會及他國企業、投資人等，對吸引外資、增進貿易機會有極大助益，同時台灣法制作業可符合國際趨勢、與國際接軌。
服務業國內規章部分，則是從良好法規獨立出來。楊珍妮說，這可協助有意拓展美國市場的台灣服務業者，更能掌握服務業相關執業執照的申請程序及核發進度，與台灣協助業者拓展國際市場的政策目標相符。
至於反貪腐部分，楊珍妮表示，跨國貿易日益熱絡，為避免貪污等不法影響台商在全球的公平競爭，阻礙投資及經濟成長，未來與美國簽署反貪腐協定將可合作樹立典範，保障台商競爭優勢。
楊珍妮說，目前的倡議內容與台灣反貪腐政策方向大致相同，不至於增加台灣過度負擔，而關於建立拒絕提供涉貪犯罪的外國公職人員避風港的相關措施，台灣會與美方再談判討論，以符合雙方共同打擊貪腐的目標。
有關中小企業議題部分，楊珍妮指出，過去台美中小企業合作多屬於個案計畫合作，若透過此倡議可建立常態溝通機制，有助於增加交流機會及建立更緊密的合作關係，使台美中小企業合作體制化。
她表示，台美間也可藉倡議的機會，就協助中小企業建立合作模式典範，增進未來台灣參與更多國際場域類似討論機會，讓台灣在國際社會中扮演更積極的貢獻者角色。（編輯：林淑媛）1120117
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