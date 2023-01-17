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台美21世紀貿易倡議 USTR：多領域達成共識

2023/1/17 21:27
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（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）台美21世紀貿易倡議協議談判今天在台北落幕。美國貿易代表署（USTR）表示，雙方就貿易便捷化、反貪污、中小企業、良好監管實踐與國內監管等議題交換意見，並在多領域達成共識。下一輪談判細節也將隨後公布。

台美21世紀貿易倡議新一輪談判從14至17日在台北舉行。USTR助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率團，成員包括美國國務院、財政部、商務部、農業部、食品暨藥物管理局（FDA）及國際開發總署（USAID）官員。

台北方面則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍。

USTR發布會談紀要指出，為期4天的談判中，雙方就貿易便捷化、反貪污、中小企業、良好監管實踐與國內監管等議題文本交換意見，並在多個領域達成共識。

雙方承諾在未來數個月內維持雄心勃勃的談判時程，以延續這一氣勢。這些文本貫徹雙方共同致力於推動志向遠大的貿易倡議，以強化與深化經貿關係。

聲明指出，美國國會幕僚也前往台北，並在整個過程中聽取美方貿易代表官員簡報，USTR辦公室並舉行一次與利益關係者的磋商會議，以做為談判透明度與強有力的外部參與承諾。

USTR指出，下一輪談判細節將在稍後公布，並聲明談判是基於美國以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策下進行。

台美21世紀貿易倡議議題共有11項，台灣鎖定項目為貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題。（編輯：陳惠珍）1120117

#USTR
#台北市
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楊珍妮
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