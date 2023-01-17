台美21世紀貿易倡議第2輪談判結束 近期簽早收清單

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（中央社記者賴于榛、曾智怡台北17日電）台美21世紀貿易倡議第2回合談判今天落幕，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間舉辦說明會時表示，雙方對大部分條文都有共識，只有少數條文須未來透過視訊協商，希望盡快談完，以期獲得協議。

經貿辦同時發布新聞稿指出，待視訊會議完成確認後，若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議。

台美21世紀貿易倡議第2回合談判，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍與美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領的代表團，自14日起在台北展開為期4天的第2回合談判，並於今天下午結束所有議程。

鄧振中表示，此次會議進行以未來協議文本作為基礎討論，進入相當深入的談判階段，雙方在談判過程對多數條文都有共識，僅少數條文需要繼續協商，往後的幾週，將透過視訊會議盡快談完，以期獲得協議。

鄧振中說，整體而言，相當滿意這次談判結果，對於促進貿易倡議的協議談判進展，向前邁進了一步。

台美21世紀貿易倡議議題共有11項，台灣鎖定項目為貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題。（編輯：林淑媛）1120117