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蔡總統：台美貿易倡議談判如成功 農產品優先輸美

2023/1/23 14:01
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（中央社記者吳哲豪南投23日電）總統蔡英文今天前往南投名間鄉大賢宮參香及發放福袋，蔡總統說，政府正在進行台美貿易倡議談判，如談判成功，產品進入美國市場更順暢，而農產品則是優先進入市場的產品之一。

蔡總統在民主進步黨籍立法委員羅美玲、南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選民進黨參選人蔡培慧等人陪同下，前往名間鄉大賢宮參香及發放3000個福袋，民眾為領取福袋，在大賢宮外排成人龍，依序從蔡總統手上領福袋，蔡總統也親切跟民眾問好。

蔡總統致詞時指出，過去一年遭遇很多挑戰，像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現變化，經濟情勢也改變，不過台灣人民團結一致，度過挑戰，新的一年，她也召開國家安全會議，討論要如何因應新挑戰。

蔡總統表示，蔡培慧致詞時談到農村灌溉問題，國安會議中也有提及農村基礎建設，尤其是灌溉系統要全面改進，像是南投縣有很多好的農產品，政府會努力把水利系統及灌溉系統做好。

蔡總統指出，除了做好水利系統外，政府也規劃讓中小企業在生產時能夠智慧化，有效率且減少人工需求，讓中小企業製造者更有競爭力，可以持續生產好的產品，讓農民及中小企業生產智慧化，節省人工。

蔡總統說，她也要求國貿單位在進行談判時，要幫台灣農產品打開市場，目前政府正在和美國進行台美21世紀貿易倡議談判，如談判成功，台灣產品進入美國市場會更順暢，而農產品則是優先進入美國市場的產品之一。

蔡總統發放完福袋要離開時，有媒體詢問內閣改組進度，蔡總統只說了一句「新年快樂」，隨即搭車離開，未再做出回應。（編輯：張雅淨）1120123

#蔡培慧
#大賢宮
#美國
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