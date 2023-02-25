台美21世紀貿易倡議 協定簽署前內容可望先曝光

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（中央社記者賴于榛台北25日電）政院官員今天表示，台美21世紀貿易倡議5議題可望先簽行政協定，且由於各界關注倡議，因此台美正在共商，簽署協定前分別對外說明內容與重點。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，至今已經在美國紐約以及台北舉行2回合談判；倡議議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章獲台美共識，有望先行簽署行政協定。

由於台灣目標是今年能完成所有議題的談判，首批有共識的議題何時能簽署行政協定，引來各界關切。政院官員今天對中央社記者說，這實在非常難預測，一是涉及雙邊正同時作業，再者許多翻譯與文字確認也還在來往確認，雙方會議不斷，簽署時間難料。

不過官員也強調，相關作業都在進行中，只是時間尚未定案，台美雙方都知道各界關切進度，因此也正在共商，討論協定簽署前，雙方就分別向民眾說明欲簽訂的內容與重點，「先對外宣布，再等一陣子把文字、翻譯等等都確定以後，再來簽署協定」。

官員解釋，過去都用「早收協定」等詞彙稱呼可能要簽署的5項議題，不過台美在談判過程發現，其實內容不牽涉關稅或修法，雙方皆無需送國會審議，因此不再用早收稱呼；他說，未來簽署的協定性質屬行政協定，雖然不涉修法，仍對台美兩國政府有拘束力。

根據行政院經貿談判辦公室過去說明，貿易便捷化措施主要是透過關務資訊透明化、簡化貨品進出口程序、提高貨品通關效率及流暢性等措施，減少廠商交易成本，除降低貿易成本，也有助中小企業出口。

服務業國內規章部分，預料可協助有意拓展美國市場的台灣服務業者，更能掌握服務業相關執業執照的申請程序，以及核發進度。（編輯：林興盟）1120225