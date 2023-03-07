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台美貿易倡議 陳建仁：雙方都希望儘快簽署BTA

2023/3/7 10:22（3/7 13:48 更新）
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立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率國防部長邱國正（右）、外交部長吳釗燮（左）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率國防部長邱國正（右）、外交部長吳釗燮（左）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）外界關注台美21世紀貿易倡議是否在520前簽署「類BTA」。行政院長陳建仁今天在立法院備詢表示，政府就相關議題跟美方溝通，雙方都希望儘快簽署BTA，這對兩國都有好處，雙方也在努力洽商時間點。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時問，傳出總統蔡英文可能4月訪美會晤美國眾議院議長麥卡錫，並過境雷根圖書館發表演說，詢問外交部長吳釗燮是否比照過境中南美洲友邦的形式。

吳釗燮表示，元首外交是外交部重要工作一環，外交部會認真考慮安排總統出訪。

邱臣遠追問，蔡總統確切出訪日期是否是4月。吳釗燮表示，還沒有確切規劃前，不適合對外說明，如果有的話，一定會對外報告。

邱臣遠也詢問，蔡總統若未來訪美，是否台美21世紀貿易倡議有階段性突破，觸及關稅減免或市場開放。

陳建仁表示，台美關係發展與談判進度相當良好，台美21世紀貿易倡議有很好進展。

邱臣遠追問，今年5月20日前有沒有可能簽署。陳建仁表示，雙方都在努力洽商。

邱臣遠指出，美國國會沒有通過新的貿易促進授權法，若無法通過障礙，後續簽訂雙邊貿易協定（BTA，Bilateral Trade Agreement）恐有困難，詢問政府是否有遊說美國國會。

陳建仁表示，政府有就相關議題跟美方做更好溝通協調，雙方當然都希望儘快簽署BTA，這對兩國都有好處。（編輯：張均懋）1120307

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