美公布台美貿易倡議摘要 深化雙邊經貿關係

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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國貿易代表署公布台美21世紀貿易倡議文本摘要，主要在海關管理與貿易便捷化、良好監管實踐、國內監管服務、反貪污與中小企業領域。貿易代表署表示，這些文本貫徹貿易倡議，加強與深化雙邊經貿關係。

貿易代表署（USTR）指出，這次公布文本摘要的是台美雙方今年1月14至17日在台北召開的第一輪談判。這些文本貫徹雙方共同致力於推動具野心的貿易倡議，以加強並深化經貿關係。

摘要主要是美方針對海關管理與貿易便捷化、良好監管實踐、國內監管服務、反貪污與中小企業等章節的談判建議。

在海關管理與貿易便捷化方面，美方希望簡化邊境程序並減少繁文縟節，透過自動化、減少程序與新建立或改建的創新邊境程序以建立明確規範並提高效率。

美方也提出針對良好監管實踐擬議文本，透過監管機制獲得有關計畫的早期訊息，已讓利益相關者得以與監管機構接觸，並有更多時間準備。由於法規可能具跨境影響，擬議文本還包括監管透明度工具章節，以擴大對相關訊息的線上諮詢，包括現行法律登記訊息、監管機構程序要求、發布法規草案與意見回應網站等，提供有需求的中小企業了解美台市場監管措施。

對於國內法規服務，美方提出的擬議文本以世界貿易組織（WTO）於2021年12月在國內監管服務聯合聲明倡議成果為基礎。擬議文本目的在確保服務供應商在申請特定行業經營許可時得到公平與透明對待，並確保申請人與監管間訊息暢通，但也不會干擾監管機構以其國內標準確保安全、健康與環境等重要利益或勞工與消費者福利。

鑑於金融服務部門監管的複雜性，擬議文本也將規劃一套特殊規則，以保持監管機構監管該部門，以保護金融體系穩定。

貿易代表署強調，台灣與美國一樣保持廣泛開放的服務市場，監管機構也備受推崇。協議達成後，擬議文本的規範將成為迄今為止國際商定的任何服務國內監管規範的最高標準，為該區域與世界各地樹立新基準。

為了反貪污，美方提出的擬議文本包含高反貪標準，以防止並打擊賄賂與其他形式腐敗，包括解決洗錢問題條款、追回貪污所得，允許拒絕涉嫌貪污的外國公職人員入境，以及保護舉報貪污人等內容。

在中小企業方面，美方提出的擬議文本將增加中小企業貿易與投資機會、促進中小企業參與數位貿易與協助適應不斷變化的市場環境，文本還考慮定期中小企業對話。

台美貿易倡議在1月中旬完成第一輪談判後，一位熟悉台美經貿談判的涉外高層日前透露，「進程應會非常快」，預計幾週內就能看到重大具體成果。