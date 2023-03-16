台美貿易倡議第一階段談判內容曝光 5項議題待簽署

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院經貿談判辦公室今天公布台美21世紀貿易倡議第一階段談判內容，其中針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題說明細節，經貿辦表示，未來將建立中小企業對話機制，將有助於擴大台灣廠商經商機會。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議並進入談判階段，經貿辦今晚公布第一階段談判內容，政院官員表示，由於各界關注倡議進度，因此台美共商在簽署協定前，分別對外說明內容與重點。

倡議議題共12項，其中關務管理及貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規以及服務業國內規章等5項議題獲台美共識，有望先簽署行政協定。

政院官員晚間接受中央社記者訪問時指出，至於行政協定的簽署時間，目前最終文字雙方還在持續溝通當中，待文字確定後就會安排簽署。

根據經貿辦公布內容，幾乎都以協助中小企業發展，或是降低對中小企業衝擊為主。關務管理及貿易便捷化方面，主要是確保關務程序的效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。

經貿辦說，未來台美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，保障雙方業者權益，有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

良好法制作業部分，主要是要求中央行政機關訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。

經貿辦說，這符合台灣行政程序法等透明化法規，未來台美也將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要的法規差異，促進雙邊國際貿易與投資，有利台灣與國際接軌及有效吸引外資。

服務業國內規章則是規範服務業監管機關，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行，將有助於台灣服務業者，特別是中小企業，有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

不過金融服務業因有高度監理需求，需賦予監管機關較多彈性，因此倡議針對金融服務業單獨規範。

反貪腐重點則是在於台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資的賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認台美雙方在聯合國反貪腐公約下的義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購義務。

經貿辦說，此議題符合台灣現有反貪腐相關法律機制，且未來透過台美雙邊合作，更能提升台灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

中小企業方面則是為了增加中小企業的經商機會，預計透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作，也將會設立中小企業專章作為更詳細規範，例如，建立專屬網站協助中小企業即時掌握經商資訊，使台灣中小企業與美國企業有更直接互動合作平台。

經貿辦說，台灣企業約99%由中小企業組成，就業人數超過全台8成，但國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%，未來盼在台美雙邊合作下，融入全球供應鏈，拓展出口市場。（編輯：潘羿菁）1120316