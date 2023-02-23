台美貿易倡議5議題獲共識　未來可望簽行政協定

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（中央社記者王揚宇台北23日電）行政院副院長鄭文燦等人今天與民進黨立法院黨團成員開會，說明台美21世紀貿易倡議談判進度；與會立委轉述，目前在貿易便捷化、良好法制規範等5項議題，與美方獲得較大共識，未來簽署的協定性質則為行政協定。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，並於今年1月14日至1月17日在台北舉行第2回合談判；行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中當時表示，目前為深入談判階段，對年底簽署雙邊經貿協定抱持很大企圖心。

鄭文燦今天中午率行政團隊，與民進黨立法院黨團成員進行行政立法內部協調會議，討論台美21世紀貿易倡議進度。

與會的民進黨立委轉述，主要報告者為鄧振中，說明目前台美磋商進度，在貿易便捷化、良好法制規範、反貪腐、國內規章、中小企業等5項議題，已獲較大共識；並指未來簽定的雙邊經貿協定，性質上屬於行政協定。

與會者提到，像是「貿易便捷化」部分，旨在透過關務資訊透明化、簡化貨品進口程序、提高貨品通關效率及流暢性等措施，減少廠商交易成本；至於「良好法制作業」，則是在規範政府機關訂定法規的法制作業流程，重點包括各機關法制作業的協調、法規影響評估，以及程序透明化和公眾參與。至於協定具體內容，仍待雙方未來談判後才能確定。

此外，為確保國際貿易及投資活動在全球的公平競爭，台美雙方致力於建立強而有力的反貪腐標準，而現階段所進行的評估，是參考國際上相關公約，包括聯合國反貪腐公約、多項國際重要貿易協定等，並保留後續談判視具體內容不同而有彈性調整的空間。

與會立委轉述表示，會中亦就未來簽署相關文件時，法律位階是條約、還是行政協定進行了解，並對未來行政協定送立法院查照時，是否要備查改審查進行討論，而行政部門表達尊重之意，讓民意機關自行決定。另外，行政部門並未說明何時能與美方簽署雙邊經貿協定的相關時程。

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與會的民進黨立委趙天麟接受媒體訪問指出，倘若台美簽訂這項行政協定，代表台美雙方高階閣員用正式談判方式，把彼此視為獨立政體，就經濟等議題做進一步合作。

趙天麟說，此舉不僅能讓兩國人民有同等待遇，也使台美兩國企業「在台灣如同在美國，在美國如同在台灣」，而美國的其他盟邦，像是加拿大、日本等，是否會循此模式與台灣簽署相關協定，非常值得期待。（編輯：林克倫）1120223