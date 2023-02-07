美國商會對台灣市場有信心 近9成會員維持或擴大投資

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（中央社記者曾智怡台北7日電）儘管去年受通膨及俄烏戰爭影響全球經濟走軟，台灣美國商會今天發布2023年商業景氣調查報告指出，仍有88%會員公司計劃維持或擴大投資；此外，淨零排放壓力當前，42%受訪者盼政府將充足能源列為未來1至3年的首要任務。

台灣美國商會今天發布2023年商業景氣調查報告，結果顯示，商會會員持續對景氣抱持信心，71%的商會會員對台灣來年的經濟前景充滿信心，79%會員則對未來3年的經濟前景抱持樂觀態度；另88%受訪者表示，計劃在台灣維持甚至是擴大投資。

不過，法規監理環境滿意度所有指標皆顯著下降，其中，46%受訪者表示，台灣法規上需根據經濟與社會需求與時俱進，不滿意度相比去年提高11個百分點。其中，超過1/3的受訪者認為，法規和政策是台灣商業環境最需改善的關鍵領域，當中有43%的受訪者對於政府各部門解釋法規的不一致性深感困擾。

台灣美國商會會長施立成舉例，法規不一致性部分，包含再生能源領域，在綠能定義以及能提供綠能認證解釋；另外，醫療相關法規，例如保密協議（NDA）等，呼籲接軌國際規範。

今年調查首度納入永續發展ESG項目，56%受訪者已承諾落實淨零排放，但有67%的受訪者擔心是否有足夠的綠能供應，另有超過7成受訪會員關切電力供應、電網韌性議題；另外，42%的受訪者盼政府能將充足能源列為未來1至3年的首要任務。

台美貿易關係方面，調查指出，73%認為台灣與美國簽署雙邊貿易協定屬重要，由於良好法制作業（Good Regulator Practices）是台美21世紀貿易倡議的重點領域，商會期望政府更積極回應美國商會年度政策白皮書項目中所提出的建設性改進議題。

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兩岸關係方面，儘管67%受訪者表示，2022下半年台海緊張局勢加劇並未對企業造成重大干擾，仍有47%的公司已經或計劃調整業務，對應新地緣政治的持續營運計劃。

施立成補充，對企業來說，不單是地緣政治風險須考量，包含供應鏈和塞港問題，原料進口、貨物出口都會受到影響，應根據整體國際經濟狀況，規劃不一樣的營運計畫，像是遇到突發事件如何處置。（編輯：潘羿菁）1120207