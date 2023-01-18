投資台灣添4案 富致科技砸5億在新北產業園區擴廠

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）投資台灣再添4家中小企業擴大投資共逾新台幣14億元，其中保護元件設計及製造廠富致科技為因應市場成長所需，將斥資逾新台幣5億元，在新北產業園區興建廠房並增設智慧化生產線，也導入5大內部管理智能化系統以提升效率。

投資台灣事務所發布新聞稿指出，今天「中小企業加速投資行動方案」聯審會議核准通過4家中小企業擴大投資，包括富致科技、楓荃公司、全盈塑膠實業及在地良品農業科技。

保護元件設計及製造廠富致科技考量現有產能不敷近年市場成長所需，將斥資逾5億元在新北產業園區興建廠房，增設智慧化生產線，並導入5大內部管理智能化系統，可即時掌控作業流程，提升公司競爭力。

投資台灣事務所說明，富致科技以「Fuzetec」品牌行銷全球50餘國，取得多項國際專利及認證，並在車用電子方面有突破性發展。此次投資強化節能減碳，屋頂將增設太陽能發電設施，可有效減少碳排量，預期投資完成後，可增加35個就業機會。

為因應公司成長需求，主要從事塑膠瓶身油墨印刷及各式化妝塑膠瓶代工製造的楓荃股份有限公司，將投入逾4億元在台中烏日新建廠房，導入智慧化產線及高階生產管理系統，有效控管物料及配送進程，預計招募7名台灣員工。

全盈塑膠實業為專業PET硬質膠片製造商，產品可應用於一般食品、電子產品、印刷等包裝用途，為提升競爭力並配合國家節能減碳政策，將投資逾1億元在台中大肚興建新廠，將原有設備提升為智慧化產線，並將擴大招募6名台灣員工。

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在地良品農業科技為因應市場需求，計劃投入逾4億元，在雲林虎尾新建冷凍加工及物流廠、現代化烘乾處理廠，同時增設智慧化產線，此次也預計招募26名台灣員工。

投資台灣事務所統計，目前投資台灣三大方案已帶動1310家企業投資約1兆9259億元，預估創造14萬2397個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。其中「中小企業加速投資行動方案」已通過873家中小企業投資約4026億元，帶來3萬3044個就業機會。（編輯：林興盟）1120118