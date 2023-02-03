薪宇科技、意德士投資台灣 穩固半導體供應鏈地位

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（中央社記者曾智怡台北3日電）全球半導體市場熱絡，投資台灣事務所今天通過4案擴大投資台灣，其中，薪宇科技、意德士合計將投資新台幣13億元，建置智慧化產線與廠房，穩固半導體供應鏈的關鍵地位。

投資台灣事務所今天再添4家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的某專業記憶體供應商，以及中小企業方案的薪宇科技、意德士科技及八方環球。

投資業務處透過新聞稿說明，某專業工規快閃記憶體和動態隨機記憶體模組產品供應商，因應智慧製造市場趨勢，及積極響應國家能源轉型政策，預計增聘本國員工34名，投入14億元在高雄南部科學園區橋頭園區興建新廠，並建立智慧製造生產線及智慧倉儲。

薪宇科技致力於石英材料供應及石英產品製造，因技術純熟獲得半導體大廠青睞。投資處指出，由於全球半導體市場熱絡，且響應行政院重要政策，打造台灣成為「半導體先進製程中心」，公司已於108年9月通過第1件中小企業投資方案。

薪宇科技再度加碼8億元申請第2案，在新竹鳳山工業區興建廠房，計劃增聘45名本國員工，增設智慧化12吋、8吋半導體製造用石英產線。

意德士科技為半導體零組件事業，主要供應氟化橡膠密封材產品、真空吸盤、靜電吸盤及陶瓷零組件。投資處表示，在5G、AI、物聯網、智慧製造、車用電子及醫療需求推升之下，預估晶圓廠設備支出將持續成長，公司為持續串聯國內、外上下游半導體供應鏈，斥資逾5億元在新竹縣竹東鎮興建廠房，導入智慧製造系統。

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八方環球主要從事水產食品加工業，有感於在水產旺季時，冷凍倉儲常常一櫃難求，為配合嘉義縣政府在布袋鎮設置「水產精品加值產業園區」，計劃招募本國員工21名，投入逾2億元擴增冷鏈倉儲、運輸服務，在嘉義縣布袋興建廠房，導入頂級智慧化冷鏈倉儲系統，傳導效果好且可減少冷媒使用。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1314家企業、超過1兆9289億元投資，預估創造14萬2530個本國就業機會，後續尚有20家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1120203