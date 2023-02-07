烏克蘭國會經委會主席：台烏科技合作大有可為

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）烏克蘭國會經濟發展委員會主席納塔路哈告訴中央社，現階段與烏克蘭展開科技合作的一大好處是，新產品或技術「投入前線」實測驗證後，很快就能得到反饋，且相關經驗未來對台灣「可能會很有用」。

他提到，在烏克蘭，每一天都有新成立的公司研發、打造無人機及其他可用於軍事的科技解決方案，台灣的「知識和技術或許能扮演不可或缺的角色」，台、烏雙方有很大合作空間。

除了潛在的「軍民兩用」科技合作，烏克蘭鄰近歐盟區，並與歐盟簽有「聯合協議」 （Association Agreement），在此協議框架下的自由貿易協定自2016年起分階段有條件實施，可謂提供烏克蘭作為歐洲共同市場「準成員」的獨特利基，並為外國投資烏國民生工業創造誘因。

不過，一名熟悉當地產業運作的烏克蘭官員告訴中央社，自貿易協定生效以來，受益的主要是歐盟成員國、而非烏國本地企業。烏克蘭有必要擴大發展高附加價值產業，以充分利用相關協議。

隸屬執政黨「人民公僕」（Servant of the People）、35歲的納塔路哈（Dmytro Natalukha）除了是烏克蘭國會經濟發展委員會主席，也是總統諮議機關「經濟重建委員會」成員。他1月底訪問英國約5天，與政、商、金融、學術界人士會晤，討論烏克蘭經濟重建計畫，期間並舉行記者會、會後接受中央社採訪。

納塔路哈表示，烏克蘭正推動建立「迅捷國家」（fast state），以改變國家整體運作方式、讓烏克蘭成為最有效率的歐洲國家之一。為達此目標，烏克蘭必須提升交易效率、排除不必要的交易成本、建設有助創新的自由環境。

提升交易效率與降低交易成本環環相扣。納塔路哈指出，要加速金流、提升交易量，烏克蘭必須排除所有不必要的交易成本，包括貪腐、司法爭訟、顢頇的關務系統、部分尚未數位化的行政管理體系、現金經濟、有待改善的稅務體制。

納塔路哈說，「我們想找出所有痛點和瓶頸、所有拖累經濟發展的因素。事實上，官僚體系、國家本身就可以是民眾和企業的壓力來源」，但與其爭論理想的政府規模或公部門編制為何，不如將討論重點放在如何讓國家「有效發揮功能」。

納塔路哈強調，「我們希望國家能有效率到毫無存在感」。

此外，烏克蘭計劃打造將公部門介入程度降至最低的經商環境，刺激創新。在這樣的環境中，資本、貨品、服務可充分自由流動，且追求數位化。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭。納塔路哈坦言，戰前，烏克蘭基本上是「慢速國家」（slow state），而一旦戰事「結束」，各國對烏克蘭的道德情感支持力道恐怕將明顯衰減，烏方必須持續以行動和論述說服盟友夥伴，烏克蘭是值得投資的國家，「我們可不希望成為戰爭或歷史博物館」。

除了外來投資，納塔路哈提到，烏克蘭還得為可預期的戰後返鄉潮做好準備，包括加緊興建基礎設施和住宅、促進創業和就業，「『人』是我們最重要的資本，我們必須盡全力守護」。

事實上，儘管戰火未熄，烏克蘭的重建工作已開始。納塔路哈評估，戰爭讓烏克蘭的經濟規模縮減約50%、國內生產毛額（GDP）銳減至少30%，但同時也創造了驚人機會：既然許多產業領域必須重新開始，奪得先機的企業即有潛力占據市場主導地位、形塑產業走向。

同時是國會對英關係跨黨派小組主席的納塔路哈指出，英國在軍援烏克蘭方面膽識過人，在開發市場機會方面，卻比不上德國、奧地利、瑞士、波羅的海三國等國家，來自這些國家的企業已在烏克蘭當地積極尋找機會。

「甚至是現在，我們也努力創造經濟活動和收入」，納塔路哈說。各國提供烏克蘭財政支援，包括用於公共服務和基礎建設支出，但武裝部隊至今仍完全仰賴納稅人支應。此外，部分產業具「火車頭」功能，或者攸關國家安全、其存亡足以撼動整個經濟維生系統，因此重建不能等。

納塔路哈說，他很高興，儘管戰火未歇，仍有外國企業勇於加入烏克蘭經濟建設行列。

納塔路哈透露，烏克蘭同時也持續與國際夥伴討論在境外建構生產設施，待戰後再儘速遷回烏克蘭的可能性。

至於可謂痼疾的貪腐問題，納塔路哈說，烏克蘭當然瞭解這攸關國家的可信度，但他同意記者所言，相關現象與蘇聯、甚至帝國時代「絕對權力導致絕對腐敗」的集權體制歷史遺產，以及莫斯科長年深入經營的滲透顛覆活動有顯著關聯。

在集權體制下，各種「繞道而行」或「走捷徑」可以是求生或企圖讓日子好過一點的不得不然，法律、規範則被視為奪取權與錢的工具，這樣的社會文化往往隨著時間變本加厲、益發扭曲。

蘇聯解體至今不過約30年，納塔路哈說，從歷史洪流的角度看，30年不算什麼。他有信心，在未來5至10年，烏克蘭將堅定走在「永不回頭」的改革和發展道路上。（編輯：周永捷）1120207