美商會對台展望樂觀 國發會：持續建構良好經營環境

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國商會今天發布「2023商業景氣調查」報告，對台灣經濟展望樂觀，且看好台灣整體投資環境與潛力。國發會表示，將持續進行法規調適以接軌國際，建構台灣良好經營環境。

美國商會今天發布「2023商業景氣調查」報告顯示，儘管受全球經濟逆風及俄烏戰爭影響，美國商會71%受訪會員對台灣2023年經濟前景充滿信心，79%受訪者則對台灣未來3年的經濟前景抱持樂觀態度。

此外，外商持續看好台灣整體投資環境與潛力，約有88%受訪企業將在今年擴大或維持相關投資。

國發會表示，根據經濟部統計，111年僑外投資核准金額達133億美元，投資金額為歷年第3高且創近15年新高，顯示外商將信心落實為行動，持續加碼投資台灣；國發會將繼續與商會積極交流與互動，以調和台灣法規與國際接軌，建構良好經營環境。

不過商會提醒，會員對法規監理環境滿意度指標下滑，46%受訪者認為台灣法規需與時俱進，34%表示法規及政策領域是台灣商業環境最需要改進之處。

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國發會回應，法規鬆綁一向是政府施政重點，政府除了要求部會定期檢視鬆綁不合時宜法規，也全力推動「台美21世紀貿易倡議」談判，感謝商會呼龥與支持美台加速貿易協定的簽訂。

至於商會關注的能源議題，國發會說明，為了穩定能源供應以及輸配電，政府已啟動為期10年的「強化電網韌性建設計畫」，並於2022年12月提出「12項關鍵戰略」的具體行動與措施，包括提升再生能源裝置容量，配合電力系統與儲能設備的建置，以擴大再⽣能源供應。（編輯：林淑媛）1120207