台美貿易倡議第二回合談判 14日台北登場

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美國貿易代表署4日宣布，台美將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議談判。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國貿易代表署今天宣布，台美將在14至17日於台北舉行21世紀貿易倡議談判。美方將由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷率團。這是近年來首次有美方貿易高階官員抵台。

台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 於去年6月1日啟動後，去年11月8至9日在紐約舉行第一回合談判，台北方面由行政院經貿談判辦公室副總談判代表 楊珍妮 楊珍妮小檔案 生日：1954年11月20日

學歷：台灣大學外國語文學系、輔仁大學西班牙文進修、WTO法律諮詢中心爭端解決訓練課程

經歷：台灣美國事務委員會主委、國際貿易局局長、國際貿易局多邊貿易組科長、WTO杜哈回合貿易談判影音服務業非正式小組主席、常駐世界貿易組織代表團經濟參事



現職：行政院經貿談判辦公室副總談判代表 看更多 關閉 帶隊， 麥卡廷 麥卡廷（Terrence J. McCartin）小檔案 現職：美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表

擬定及執行對中國、香港、台灣、蒙古的貿易政策

經歷：

1992-2001 商務部總法律顧問辦公室

2001-2006 貿易代表署資深主任，負責中國事務監察及執法

2006-2017副助理貿易代表，主責對中國事務 看更多 關閉 （Terry McCartin）是美方首席談判官員。

美國貿易代表署（USTR）今天發布新聞稿表示，台美貿易倡議談判將在14至17日於台北舉行，同樣由麥卡廷率團，團員還包括來自其他數個美國政府機構代表。

紐約的第一回合談判是台美雙方團隊首次實體見面，討論議題廣泛，主要著重在雙方法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法。雙方針對倡議的貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟11項議題交換意見。（編輯：黃自強）1120104