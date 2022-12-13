更多編輯台推薦新聞：
林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本新版安保戰略：中國是國際秩序最大挑戰
首頁 / 政治
台美貿易倡議
新聞專題
台美貿易倡議1/59
首頁 / 政治

蕭美琴盼台美21世紀貿易倡議明年有早期成果

2022/12/13 07:24（12/13 07:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐美代表蕭美琴表示，年底之前仍有許多工作持續進行，當前台美各項經濟合作是短期內重點，期待明年台美經貿談判能有更完整成果。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年12月13日
駐美代表蕭美琴表示，年底之前仍有許多工作持續進行，當前台美各項經濟合作是短期內重點，期待明年台美經貿談判能有更完整成果。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年12月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）駐美代表蕭美琴今天表示，年底之前仍有許多工作持續進行，當前台美各項經濟合作是短期內重點，期待明年台美經貿談判能有更完整成果。

蕭美琴今天與台媒茶敘、談及明年目標時表示，年底美方耶誕假期前仍有許多工作持續進行，當前台美經濟各項合作是這兩週重點，包括經貿談判。

她表示，台美21世紀貿易倡議數週前啟動第一次會議，希望能盡快有所進展，工作層級也在部分細節與法規上緊密互動，期待明年能有更完整成果。台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也會依照慣例舉行。

台美在6月1日啟動21世紀貿易倡議、8月18日雙方團隊首次面對面會晤，並於11月上旬於美國紐約舉行首次實體談判會議。

行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中日前表示，亞太經濟合作會議（APEC）召開期間，曾與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）對話，雙方都同意要儘速取得成果，台灣目前仍希望年底前能簽定階段性協定。

蕭美琴表示，21世紀貿易倡議第2次會議的具體時間跟談判模式還在洽談中，雙邊協商也持續進行。美方十分看重這一倡議談判，她也期望能取得早期成果。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）目前正在北京訪問，為國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預做準備。

對此，蕭美琴表示，美方近期許多對外發言，不只是從美方立場表述，也積極與國際盟友、夥伴建置對區域和平穩定的目標，相信美方立場持續一致。

她期待布林肯訪中期間持續關注區域和平穩定，因為和平穩定的環境對區域國家都很重要、很關鍵，也符合中國利益。（編輯：周永捷）1111213

#蕭美琴
#布林肯
#美方
蕭美琴
傳聞與駐美代表蕭美琴職位互換 吳釗燮：沒聽說 第3度為Kolas助講 賴清德：原民當選縣長深具意義
布林肯
美亞太助卿11日訪中 為國務卿年初訪問做準備 瑞典芬蘭履行承諾 籲土耳其盡快放行兩國加入北約
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
歐洲議會貿易委員會首度組團訪台 盼深化歐台合作