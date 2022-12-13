蕭美琴盼台美21世紀貿易倡議明年有早期成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐美代表蕭美琴表示，年底之前仍有許多工作持續進行，當前台美各項經濟合作是短期內重點，期待明年台美經貿談判能有更完整成果。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年12月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）駐美代表蕭美琴今天表示，年底之前仍有許多工作持續進行，當前台美各項經濟合作是短期內重點，期待明年台美經貿談判能有更完整成果。

蕭美琴今天與台媒茶敘、談及明年目標時表示，年底美方耶誕假期前仍有許多工作持續進行，當前台美經濟各項合作是這兩週重點，包括經貿談判。

她表示，台美21世紀貿易倡議數週前啟動第一次會議，希望能盡快有所進展，工作層級也在部分細節與法規上緊密互動，期待明年能有更完整成果。台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也會依照慣例舉行。

台美在6月1日啟動21世紀貿易倡議、8月18日雙方團隊首次面對面會晤，並於11月上旬於美國紐約舉行首次實體談判會議。

行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中日前表示，亞太經濟合作會議（APEC）召開期間，曾與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）對話，雙方都同意要儘速取得成果，台灣目前仍希望年底前能簽定階段性協定。

蕭美琴表示，21世紀貿易倡議第2次會議的具體時間跟談判模式還在洽談中，雙邊協商也持續進行。美方十分看重這一倡議談判，她也期望能取得早期成果。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）目前正在北京訪問，為國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預做準備。

對此，蕭美琴表示，美方近期許多對外發言，不只是從美方立場表述，也積極與國際盟友、夥伴建置對區域和平穩定的目標，相信美方立場持續一致。

她期待布林肯訪中期間持續關注區域和平穩定，因為和平穩定的環境對區域國家都很重要、很關鍵，也符合中國利益。（編輯：周永捷）1111213