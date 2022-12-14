總統接見華府智庫訪團 盼透過貿易對話架構創造利基

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天對美國拜登政府任內第7次對台軍售，以實際行動支持台灣強化自我防衛能力，表達感謝，並期待未來透過台美21世紀貿易倡議等對話架構，為雙方經貿往來創造更多利基，共同打造安全而且具有韌性的供應鏈。

總統蔡英文上午在總統府接見美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）學者專家訪問團，陪同接見的有國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人。

總統表示，這是疫情爆發後，CSIS首度組團訪台，不僅可以使台美關係持續深化，也再次彰顯台美堅若磐石的情誼。

她說，CSIS是華府重要智庫之一，長期關注國際與區域情勢，也和台灣保持密切交流，與會訪賓都是台灣的好朋友也是老朋友。

總統表示，約翰霍普金斯大學高等國際研究院長史坦柏格（James B. Steinberg）與喬治城大學外交學院亞洲研究博士麥艾文（Evan S. Medeiros）分別在去年4月及今年3月接受美國總統拜登的請託參加跨黨派訪團到台灣訪問。

她說，這次訪問團成員也有台美中關係專家以及研究日本、韓國、澳洲等印太區域情勢專家，相信這次訪問將有助於CSIS在台美關係發展上持續提供更多建言。

總統表示，印太區域和平穩定是維持國際秩序的重要關鍵，台灣位處於民主防線的最前線，多年來，堅定維護台海和平穩定，也持續與民主盟友加強合作，分享經驗，共同捍衛現在的生活方式以及共享價值。

總統也藉由接見的機會，感謝拜登政府近期再次、也是任內第7次對台軍售，以實際行動支持台灣強化自我防衛能力，確保台灣的安全。

除了國防交流外，總統期待未來透過台美21世紀貿易倡議等對話架構，能夠深化各領域合作，一起為台美雙方經貿往來創造更多利基，共同打造安全而且具有韌性的供應鏈，推進台美關係、也為印太地區的自由、開放及繁榮做出更多貢獻。

史坦柏格致詞指出，非常欣賞台灣的勇氣與堅定的韌性，台灣近期面對非常多挑戰，這次訪問團中有許多人過去曾任職美國政府，除此之外，美國與台灣之間的友誼是建立在共享價值，像是民主與開放的社會，面對這些挑戰時，希望台美間可以展現團結，強化雙邊與人民之間的關係。（編輯：郭無患）1111214