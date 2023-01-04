一九八四、動物農莊譯者劉紹銘過世 享壽89歲

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（中央社台北4日電）根據香港媒體報導，以翻譯「一九八四」、「動物農莊」聞名的香港作家、翻譯家劉紹銘今天過世，享壽89歲。劉紹銘於就讀台大外文系期間與白先勇、陳若曦等人創辦「現代文學」雜誌，對張愛玲研究亦有獨到見解。

包括端傳媒、明報周刊今天都陸續證實此事，根據香港中文大學出版社在臉書貼出悼文，劉紹銘1934年生於香港，1960年畢業於台灣大學外文系，就學期間與同學白先勇、陳若曦、葉維廉、李歐梵等人創辦「現代文學」雜誌，1966年獲美國印第安那大學比較文學博士學位，曾任教香港中文大學、新加坡國立大學、香港嶺南大學。

悼文指出，劉紹銘學貫中西，專長中西比較文學及翻譯，譯作包括英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）的反烏托邦名著「一九八四」、「動物農莊」等書。

劉紹銘同時也是夏志清「中國現代小說史」的中譯本參與者，對張愛玲小說也有深入的研究。個人散文及評論作品包括「吃馬鈴薯的日子」、「到底是張愛玲」等，對香港學人影響深遠。

劉紹銘曾在著作「愛玲說」的序文中表示，「張愛玲留給現代中國文學最珍貴的遺產是她『瘦金體』敍事的書法」，有別於新文學時期巴金、茅盾、老舍等作家的一身贅肉。

劉紹銘也在「兀自燃燒的句子」一文介紹張愛玲的文字特色，表示「在中國近代作家中，錢鍾書和張愛玲均以意象慧盈、文字冷峭知名」，其中張愛玲的經營比較深入民心。劉紹銘用「兀自燃燒」形容張愛玲，說的是張愛玲有些句子不必放在上下文的語境中也可見其「潛質之幽光」。（編輯：張雅淨）1120104