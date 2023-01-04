香港作曲家顧嘉煇92歲離世 曾寫「上海灘」等知名主題曲

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（中央社記者張謙香港4日電）香港著名作曲家顧嘉煇在加拿大離世，享耆壽92歲。

加拿大收費電視台新時代電視（Fairchild Television）在社交平台公布了顧嘉煇離世的消息。

顧嘉煇於1931年在廣州出生，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港，他的姊姊是50、60年代著名歌星顧媚。

自60年代起，顧嘉煇展開音樂生涯，長時間為無線電視台電視劇創作了許多膾炙人口的主題曲，包括「啼笑因緣」、「陸小鳳」、「倚天屠龍記」、「獅子山下」、「上海灘」等。

顧嘉煇90年代淡出樂壇，移居溫哥華，期間也曾回港生活。據報導，2018年底，顧嘉煇重返溫哥華定居，直至離世。

顧嘉煇的音樂成就獲香港社會廣泛認同，畢生獲得不少音樂獎項，並於1982年獲英女王伊麗莎白二世授予大英帝國員佐勳章（MBE），2015年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。（編輯：陳沛冰）1120104