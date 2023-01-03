球風火合唱團鼓手佛瑞德懷特辭世 享壽67歲

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國樂團「球風火合唱團」（Earth, Wind & Fire）早期成員鼓手佛瑞德懷特（Fred White）與世長辭，享壽67歲。他的兄弟和樂團今天都證實這個消息。

法新社報導，佛瑞德懷特1955年出生於芝加哥，幼時便開始打鼓，之後加入已故兄長莫里斯懷特（Maurice White）1969年成立的放克樂團球風火合唱團拿下6座葛萊美獎（Grammy Awards）。

佛瑞德懷特的另一名兄長韋丁懷特（Verdine White）昨天在社群媒體Instagram貼文中表示：「我們家族今天深感悲痛，因為我們失去了一位傑出且充滿天賦的家庭成員。」

也曾是球風火合唱團成員的韋丁懷特寫道，佛瑞德懷特天賦異稟，是球風火合唱團最初的9名元老成員之一，年紀輕輕才16歲便贏得各大獎肯定。

球風火合唱團於1970年代迅速竄紅，成為率先打破流行音樂中膚色障礙的早期樂團之一，不但在非裔美國人族群中深受喜愛，也擄獲白人歌迷的心。

球風火合唱團1979年成為第一支在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）門票銷售一空的非裔樂團，而麥迪遜花園廣場不論在當時或現今都是最負盛名的演唱會場地之一。

球風火合唱團官方Instagram頁面張貼一段佛瑞德懷特1979年在德國表演獨奏擊鼓的影片，並寫道「在愛裡安息吧」。

佛瑞德懷特後來還曾與其他表演者共事，包括靈魂樂歌手丹妮絲威廉斯（Deniece Williams）。

佛瑞德懷特2000年以球風火合唱團成員身分登上搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）。

球風火合唱團不僅在寫歌方面備受肯定，更以充滿活力的現場演出贏得讚譽，現場表演由強而有力的銅管樂隊領頭，搭配由撥弄金屬琴鍵演奏的非洲卡林巴琴。

球風火合唱團從未在樂壇消聲匿跡，非裔美國前總統歐巴馬當選後在2009年剛入主白宮時，球風火合唱團便是率先獲邀演出的藝人之一，因此迎來事業第二春。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120103