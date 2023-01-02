胡福明87歲染疫過世 撰文吹起中國改革開放號角

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為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」，其主要作者胡福明2日過世，享壽87歲。（中新社）

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（中央社台北2日電）為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」，其主要作者胡福明今晨過世，享壽87歲。港媒報導指，胡福明是因為感染COVID-19引發併發症過世。

中國大陸多家媒體都報導了胡福明2日在南京逝世的消息，但未說明原因。港媒香港01今天引據陸媒楊子晚報及南京大學相關人士消息說，胡福明是因COVID-19併發症過世。香港「頭條日報」也指，多名人士在社群媒體透露，胡福明過世與染疫有關。

胡福明1935年出生，1962年到南京大學政治系（後更名哲學系）任教。他所撰寫的「實踐是檢驗真理的唯一標準」一文，經過一些編修後，1978年5月10日先是在中央黨校內部刊物「理論動態」上發表，5月11日在「光明日報」以特約評論員文章的形式公開發表，新華社當天轉發全文，人民日報、解放軍報也於次日全文轉載。

1977年2月7日，中共領導人華國鋒批准黨媒刊文提出「凡是毛（澤東）主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循。」這個迴避糾正毛澤東發起文化大革命錯誤的擁左說法，史稱「兩個凡是」。

胡福明的文章反映鄧小平想法、從理論上否定「兩個凡是」，在中國引發真理標準大討論，為改革開放吹起號角。

在文章發表40年後，胡福明2018年接受新華日報訪問時曾說，他當時感覺如果不打破「兩個凡是」的思想枷鎖，人民撥亂反正的期盼就不可能實現，在這個背景下，他開始了對真理標準問題的思考；他坦言，當時面對「要不要寫文章，敢不敢去發表」，內心很掙扎。

2018年12月18日，中共中央、國務院授予胡福明「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章，並獲評關於真理標準問題的討論的代表人物。（編輯：張淑伶）1120102