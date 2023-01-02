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前交通大學校長郭南宏辭世 享壽87歲

2023/1/2 18:25（1/2 18:35 更新）
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前交通大學校長郭南宏1日辭世，享壽87歲。（圖取自facebook.com/YangMingChiaoTung）
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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）國立陽明交通大學今天表示，前交通大學校長郭南宏昨天辭世，享壽87歲，消息傳出讓師生沉痛，同時也緬懷郭南宏對學校及科技界的貢獻。

陽明交大提供新聞資料指出，郭南宏出生於1936年，1958年進入交大首屆電子研究所就讀，後於美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回校任教。

擔任交通大學校長期間，陽明交大表示，郭南宏治校務實，並以電子資訊學科做為發展重心，讓交大在台灣電子產業發展扮演重要角色，並為高科技產業培育人才。

陽明交大指出，郭南宏在故總統蔣經國時期被延攬入閣，擔任交通部長，任內推動國際航空航線、高速公路路權、計程車及遊覽車牌照、旅行業牌照等政策，是交通政策與產業發展的重要推手。

郭南宏從公職退休後，陽明交大表示，他持續與校內教授、研究生合作，並創立科技公司，推動軟體與虛擬實境、網路安全、文件影像、影音視訊等領域技術的開發與應用。

陽明交大指出，對於郭南宏逝世消息，學校感同悲傷，校方與郭南宏的家屬聯繫將協助辦理後續事宜。

陽明大學、交通大學於2021年2月1日合併，以國立陽明交通大學為新校名。（編輯：戴光育）1120102

#郭南宏
#陽明交大
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