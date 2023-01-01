新黨前立委陳一新在美過世 享壽72歲

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新黨前立法委員、現任淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新，於去年12月31日晚間在美國過世，享壽72歲。（中央社取圖自維基百科，版權屬公有領域）

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（中央社記者王承中台北1日電）新黨前立法委員、現任淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新，於去年12月31日晚間在美國過世，享壽72歲；家屬表示，將在美國舉行小型儀式，農曆年後再返台舉行相關儀式。

中原大學通識教育中心兼任助理教授陳仲志今天在臉書代為發布公告指出，美東時間2022年12月31日晚上8時50分，「陳一新老師在師母及女兒女婿的陪伴下離開了我們，師母表示會先在美國與親友舉行小型儀式後，等農曆年後，返台再舉行相關儀式」，屆時再公告周知。

陳一新於1950年出生香港，淡江美國研究所畢業後赴美國哥倫比亞大學攻讀政治學碩博士，1990至1996年間曾任亞洲自由民主聯盟副秘書長，1995年接受新黨邀請擔任不分區立委。

陳一新於2000年卸任立委後擔任淡江美國研究所長，此後轉任淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，教學之餘常撰寫美中台與兩岸關係文章，並接受國內外媒體專訪表達對國際情勢看法。（編輯：蘇志宗）1120101