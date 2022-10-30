外交部：政府長期聘公關對美遊說 非單一政黨獨有
2022/10/30 20:59（10/30 21:59 更新）
圖為5月美國總統拜登（右）與IPEF其他會員國領導人視訊會議。（路透社）
（中央社記者黃雅詩台北30日電）針對媒體報導政府找公關公司遊說美國議員支持台灣加入印太經濟架構（IPEF），外交部今天表示，駐美代表處聘用公關公司協助推動台美關係是政府長期採用的做法，並非任何單一政黨獨有。
聯合報報導，根據美國司法部網站公開資訊顯示，台灣政府聘請3家美國公關公司，遊說美國議員支持台灣加入IPEF。
外交部晚間發布新聞稿指出，駐美代表處對公關公司的聘用一向符合美國法令規定，並依據台灣對美工作實際需求與整體情勢相應調整；所需預算也經立法院進行完整且透明的監督。
外交部表示，在相關法規嚴格規範下，公關公司角色主要在於適時提供觀察建議，及協助擴大政務工作觸角，以利政府能以更全面角度推動對美工作。
外交部表示，在駐美代表處統籌努力下，美國政、商、學界等跨黨派人士一向支持深化台美經貿關係，不僅美國聯邦參、眾議員近年多次以提案或聯名致函方式，呼籲雙方簽署「雙邊貿易協定」（BTA），台美也透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「21世紀貿易倡議」、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制持續對話合作。
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外交部表示，多方努力累積深化台美雙邊經貿關係的正面動能，相關成果也讓台灣民眾有目共睹。
外交部強調，特定媒體近來一再以駐美代表處公關的聘用與任務交付等議題，刻意以移花接木、斷章取義手法撰寫悖離事實報導，不僅抹煞駐美國代表處同仁努力及美國國會友人對台灣的真誠友誼，更誤導民眾的認知。外交部對此作法表達嚴正譴責，同時呼籲民眾切勿聽信。（編輯：蘇志宗）1111030
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