超模始祖塔嘉娜帕迪茲過世 享年56歲
2023/1/12 09:30（1/12 09:47 更新）
1980、1990年代重量級超模塔嘉娜帕迪茲11日因病去世，享年56歲。（圖取自instagram.com/tatjanapatitz）
（中央社聖巴巴拉11日綜合外電報導）1980、1990年代重量級超模塔嘉娜帕迪茲（Tatjana Patitz）今天去世，享年56歲。她曾參與喬治麥可（George Michael）的歌曲Freedom! '90的MV拍攝。
美聯社報導，塔嘉娜帕迪茲在加州聖巴巴拉（Santa Barbara）過世的消息，獲得Model CoOp經紀公司的紐約經紀人尼可拉斯（Corinne Nicolas）證實。尼古拉斯表示死因是疾病因素，但沒有透露更多細節。
塔嘉娜帕迪茲出生於德國，在瑞典長大，後來在加州定居，是少數的超模「始祖」之一，曾與克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）、琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）和辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）一起參與喬治麥可的MV拍攝。
根據時尚雜誌Vogue，塔嘉娜帕迪茲是時尚攝影師林堡（Peter Lindbergh）的御用模特兒之一，他在1988年拍攝的「白襯衫：馬利布的6位超級名模」成為英國版Vogue 1990年的封面，這也是喬治麥可找上她們拍攝MV的契機。
林堡的基金會透過推特（Twitter）發文向塔嘉娜帕迪茲致意：「我們要向塔嘉娜的善良、內在美和過人的智慧致敬…我們會深深懷念她。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120112
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