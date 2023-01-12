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希臘末代國王辭世 將低調長眠前王室莊園

2023/1/12 13:03
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（中央社雅典11日綜合外電報導）希臘「末代國王」康斯坦丁二世（Constantine II）與世長辭，享壽82歲，官員和其家人今天表示，私人葬禮將於下週舉行，康斯坦丁二世將長眠於前希臘王室莊園塔托伊宮。

根據政府聲明，康斯坦丁二世昨天在首都雅典一家醫院去世，他將與先人一同長眠於雅典北方的塔托伊宮（Tatoi）。

他生前患有慢性心臟病且行動不便，上週開始一直在雅典一家醫院接受治療。

康斯坦丁二世的私人辦公室今天發表聲明說：「王室懷著沉痛的心情宣布，康斯坦丁國王陛下、摯愛的丈夫、父親和兄弟已於昨天逝世。」

希臘政府表示，康斯坦丁二世是英國威廉王子（Prince William）的教父，與查爾斯國王（King Charles）同為喬治一世的曾孫。

在希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）主持特別內閣會議後發表的聲明說：「康斯坦丁二世將以普通公民身分下葬。」

康斯坦丁二世的家人在聲明中說，16日將在雅典東正教教堂（Athens Metropolitan Cathedral）為他舉行葬禮，這也是康斯坦丁二世1964年舉行婚禮的地點。

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前王室成員大多都安葬在曾為希臘王室夏宮的塔托伊宮，包括在丹麥出生的開國國王喬治一世（George I）和另外7位希臘國王和王后。

1940年出生的康斯坦丁二世是希臘國王保羅（King Paul）和王后弗雷德里卡（Queen Frederica）的獨生子，1964年登上王位，1967年底因軍人政變流亡國外，1973年遭到軍政府罷黜，1974年軍政府垮台，全民公投依然放棄君主制，康斯坦丁二世成為末代國王。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120112

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