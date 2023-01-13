詩人白萩過世享壽87歲 現代詩壇孤岩為本土文學貢獻良多

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）詩人白萩11日病逝於高雄，享壽87歲，白萩是「笠詩社」的發起人之一，為台灣本土文學貢獻良多，曾獲吳三連文藝獎、台中市大墩文學特別貢獻獎等殊榮，在台灣詩壇有相當的地位。

詩人向陽曾引詩人葉笛的評論，認為白萩無論語言或思想都如「一孤立的岩石」，「是矢志要擊破已存在的美，創造新的美的，少數『任何事都被允許』的詩人」；詩人李敏勇則在「戰後台灣現代詩風景」書中評白萩以詩見證台灣戒嚴時代，是「在冰雪象徵中的一隻鳥，在冰雪象徵中的一株樹」。

白萩1937年生於台中，本名何錦榮，畢業於省立台中商職高級部，18歲（1955年）就以「羅盤」一詩崛起於詩壇，備受當時現代詩、藍星與創世紀等詩社詩人的肯定。

根據Openbook閱讀誌臉書粉專的貼文，白萩於千禧年左右接受何春木文教基金會採訪拍攝時，表示其寫作受到國家政權交移更迭所引發的憤慨、貧窮生活處境，以及16歲那年母親病逝所驅使，因而藉由創作詩來抒發。他描述起初寫詩的初衷：「環境是冰的，內心是感慨激昂。不會把內心給人家看，也不會對外人講，純粹凝聚在寫詩裡面。」

白萩1964年與林亨泰、陳千武等發起創立笠詩社，為台灣本土文學貢獻良多，他以具有突破性的詩藝縱橫四大詩社，多次獲得「十大詩人」的榮銜，已在台灣詩壇地位無可搖撼。

白萩曾於受訪時表示：「寫詩就是給我一個最深層的反省。要創作之前是一個孤獨啊，自己反省自己的經驗，好讓自己像上帝一樣的創造自己。」

圖為故總統李登輝1996年在總統府接見吳三連獎得獎人曹永和（左起）、林智信、廖偉峻的妻子、何錦榮（白萩）。（中央社檔案照片）

向陽表示，白萩的詩之所以可貴，是因為他的詩兼具繪畫性、音樂性、建築性和思想性；而他的詩可讀、可誦，耐讀、耐看，晦澀之處有深意，淺白之處藏奧妙，「這是他之所以成其大的原因」。

政大台文所講座教授陳芳明在「白萩詩選」再版序中曾表示，白萩不是鄉土派詩人，卻讓自己的文學靈魂深植於台灣土壤，這是他能夠為自己開出一條道路的重要關鍵；而白萩使用的語法非常白話，呈現出來的詩藝卻那麼高深，「他擁有入世的身段，也擁有孤高的魂魄。在介入與超越之間，他拿捏得相當精準。」

許多詩人、文友得知白萩過世的消息，紛紛在臉書上表達哀悼之意，詩人鄭烱明在臉書貼文推崇「白萩是一位具有獨特風格及享有盛譽的台灣現代詩人，使他的詩不但意象鮮活、意義深刻，更有著濃厚的人間性。」（編輯：陳政偉）1120113