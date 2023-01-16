義大利接連2起女性遭槍殺 羅馬市長籲反思槍枝擁有權

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（中央社記者陳攸瑋羅馬15日專電）2023年剛開始，義大利接連發生2起女性遭槍殺事件。羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）感到相當遺憾，表示需要反思槍枝擁有權與減少槍枝流通數量，以增加安全。

「今日羅馬」（Roma Today）今天報導，一名23歲來自義大利熱那亞（Genova）的女性4日被同居者槍殺。一名35歲女性律師13日晚上在羅馬一家餐廳外，被她的前伴侶用槍擊中胸部死亡。不到半個月，義大利就發生2起女性遭槍殺事件。

義大利網路媒體Sky tg24今天報導，嘉提葉里在社群媒體發一篇長文：「夏爾多內（Martina Scialdone）被前伴侶無情的殺害震驚了我們所有人，這名女性受害者是位才華洋溢的律師，她的專長是家庭法以及性別暴力；她同時卻是一位暴力犯罪的受害者，充滿戲劇性與令人擔憂的情況。我認為必須反思槍枝擁有的必要性，減少槍枝流通數量，以增加所有人的安全。」

根據義大利內政部2022年度統計資料，2022年共發生309起凶殺案，受害者有122人是女性，其中100人在家庭或情感環境中被殺害，59人死於伴侶或前任之手。與前一年相比，跟蹤減少10.3%，家庭虐待減少3.9%，但性暴力增加15.7%。顯示凶殺案和性暴力的女性受害者正在增加。

「今日羅馬」報導，嘉提葉里表示：「作為政府，我們認為打擊性別暴力是一場真正的文明之戰。因此，我們將加強反暴力中心與鼓勵性別平等，宣導消除男女關係間任何形式的暴力，特別是男性。此外，建立一個反暴力安全網絡是非常重要的。」

嘉提葉里說：「我們每個人都應盡自己的一份力量，並提高對暴力行為的關注標準。我們需在女性處於危險中的情況下進行干預，讓相關悲劇不再發生。」（編輯：馮昭）1120116