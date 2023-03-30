民進黨指用簡體字教材 新北市環保局：將重新翻譯

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（中央社記者賴于榛、黃旭昇台北30日電）民進黨今天舉行記者會指出，新北市環保局的環境公民教育推廣計劃，被爆料不只環保教具採購淘寶網就買得到的商品，還發給培訓里長簡體字的教材說明書，市長侯友宜應該對此致歉。

環保局發布新聞說明表示，教具不涉資訊安全問題，也非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，但未詳查教具內組裝說明書為簡體字，如果造成學員閱讀困難，將重新翻譯為正體圖示組裝說明書，未來將避免類似事件。

民進黨今天舉行國民黨傲慢擺爛施政大檢視記者會，發言人張志豪指出，中國對台灣的統戰和文化侵略，已經持續多年，但因藍營或立場親中的政治人物，沒有抵抗侵略的防衛意識，使得許多民眾也沒有警覺心。

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷表示，3月28日接獲新北市里長反映，環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，為培訓里長做為種子講師，共花費新台幣510萬元的公帑，但環保教具卻採購淘寶網就買得到、價值人民幣5.64元的商品，且發給里長簡體字的教材說明書，讓人非常錯愕。

卓冠廷說，在市府大樓裡上課，怎麼還會使用簡體字教材，市長侯友宜應該要道歉，「竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室」。

卓冠廷也表示，侯友宜現在面對各界追問對九二共識的看法，雖然有「國家是中華民國，台灣是咱的家」這種新說法，但在兩岸國政議題上，還是使用籠統、溫情的語言含糊帶過；他批評，侯友宜連中華民國有別於中共的繁體字都守不住，民眾要怎麼期待他能守住台灣。

環保局說，相關教具未限制採購對象及產品產地，且經查計畫執行廠商非從淘寶購買，而是向台南市廠商採購，依合約規定辦理。

此外，中國國民黨籍新北市議員江怡臻表示，總統蔡英文曾寫信給時任嘉義縣長陳明文，也不少簡體字，民進黨應好好讀一次後再罵侯友宜。（編輯：翟思嘉）1120330