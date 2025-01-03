加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
環狀線403地震損害鑑定出爐 新北：中華工程未按圖施工求償19億
首頁 / 產經

產地標中國台灣 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025/1/3 15:37（1/3 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
糕點品牌微熱山丘被指出生產地標示「中國台灣」，微熱山丘3日發聲明回應。（圖取自facebook.com/SunnyHills.Taiwan）
糕點品牌微熱山丘被指出生產地標示「中國台灣」，微熱山丘3日發聲明回應。（圖取自facebook.com/SunnyHills.Taiwan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北3日電）民進黨立委王定宇在臉書指出，台灣糕點品牌微熱山丘生產地標示「中國台灣」，外包裝也印上簡體字。微熱山丘今天發出聲明表示，微熱山丘產品都在台灣生產，中國市場交由當地經銷商代理銷售，但中國經銷商可能會因應當地法令規定，重新貼標才能進口到中國。

王定宇日前在臉書指出，年節近了，若要買鳳梨酥當伴手禮，他會選擇送「佳德」，他並在貼文中附圖顯示，「微熱山丘」在印有簡體字的外包裝上，原產地標註為「中國台灣」。

微熱山丘今天發出聲明表示，微熱山丘所有產品均於台灣生產，出口到世界各地，並無台灣以外的生產基地；微熱山丘為寶田股份有限公司的品牌，自2009年創立以來，並無所有權易主的情事。

而寶田股份有限公司已於2018年結束上海分公司，中國市場則交由當地經銷商「微熱山丘食品（上海）有限公司」代理銷售。

微熱山丘表示，依據台灣法令規定，原產地必須標示為「台灣」才能出口，此次備受討論的商品，在台灣出廠的標示為「台灣」，但中國經銷商可能會因應當地法令規定重新貼標才能進口到中國。

另外，微熱山丘表示，微熱山丘食品（上海）有限公司為當地經銷商自行取名，與台灣微熱山丘無關，僅為經銷商合作關係。（編輯：楊凱翔）1140103

延伸閱讀
佳德糕餅表明深耕台灣 IG遭假帳號攻擊食藥署揭露31張表格 中國要求台灣業者必填配方專訪／土產鳳梨酥國際發亮 微熱山丘許銘仁：我對台灣水果有使命感高科大考卷冒簡體字、教授名片標中國 校方不續聘2師
王定宇
台美避免雙重課稅 林佳龍：有美國議員提議快速審查韓國瑜率特使團參加川普就職 立院3黨5立委名單確定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：