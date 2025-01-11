0105-0111一週大事

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一週大事關注焦點：洛杉磯野火／川普封口費案／西藏地震／金球獎真田廣之稱帝／憲訴法覆議案／海底電纜遭破壞／麻疹疫情／饗饗信義店疑食物中毒

國外新聞

★洛杉磯野火吞噬萬棟建築10死 好萊塢斷崖大火毀明星豪宅損失估上兆

美國加州洛杉磯遭迅速蔓延的多場野火肆虐，火勢自7日以來至少奪走10條人命，近1萬棟建築遭大火吞噬。科學家指出，暖化帶來的「天候鞭笞」為野火創造條件，意指多年來加州天氣一直在暴雨和一點即燃的極度乾燥間擺盪，導致樹木、灌木和其他植被濕度不足更形乾燥而易燃。

★川普封口費案重刑但無條件開釋 再寫多項美國歷史

針對美國總統當選人川普的「封口費案」，紐約承審法官莫城10日裁定川普為重罪犯，但予以無條件開釋，川普成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。這項被視為具有政治象徵性，但無條件開釋的判決結果，再度寫下多項美國歷史。川普稱這次裁決為「制度上的恥辱」，並說是為了損害他的名譽，讓他輸掉選舉。

★西藏地震至少126死188傷 餘震破千次3612房屋倒塌、災民逾6萬人

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，長所鄉通來村房屋被震毀。（新華社via美聯社）

中國西藏日喀則市定日縣7日上午發生規模6.8地震，震源深度僅10公里。截至9日上午6時，地震已造成126人遇難，3612間房屋倒塌，受災民眾達6.15萬人。災區目前暫未傳出有台灣民眾傷亡。包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到強震，許多建築物因此嚴重毀損。

★英國主導跨國聯盟 18億合約供應烏克蘭3萬架無人機

由英國和拉脫維亞主導的跨國無人機聯盟將供應烏克蘭3萬架無人機，價值4500萬英鎊（約新台幣18億元）的合約已簽訂。英國國防部表示，供應3萬架無人機的資金來源包括英國、丹麥、荷蘭、拉脫維亞、瑞典。

★杜魯道請辭總理 方慧蘭、趙美蘭等6人列自由黨黨魁熱門候選名單

加拿大總理杜魯道6日宣布辭職，2015年他以43歲超年輕之姿當上總理，聲勢如日中天，未料9年多後，其政府支持率不到20%，面對黨內壓力他只能黯然退場。加拿大新任自由黨黨魁競選啟動，新人選3月接棒後可能在數週內面臨大選。

★尹錫悅律師主張逮捕令違法 稱彈劾案會尊重憲法法院裁決

代表尹錫悅的律師尹甲根（左2）、石東炫（左）9日下午在首爾市瑞草區對外媒召開臨時記者會，會中重申對高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查權，及法院簽發逮捕令的合法性質疑，但表示會接受憲法法院就彈劾案做出的最終判決。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年1月9日

對韓國總統尹錫悅的逮捕令6日到期，韓國公調處3日曾派員前往總統官邸嘗試逮捕尹錫悅，但在總統警護處的層層戒備下無功而返，7日重新獲發逮捕令，正為第2次嘗試逮捕制定策略。韓國總統尹錫悅的辯護律師團9日表示，簽發逮捕令的法官判斷可能違法，質疑公調處堅持逮捕尹錫悅可能帶有政治目的；但也表示會接受憲法法院對彈劾案的最終裁決。

★金磚國家快速擴編 印尼成第10個會員國

由中國扮演關鍵角色的「金磚國家」持續擴大規模，繼去年新增阿拉伯聯合大公國、伊朗等4個會員國後，7日正式宣布將印尼納入，成為第10個會員國。此外，阿根廷與沙烏地阿拉伯曾於2023年8月獲邀加入會員國，但兩國至今並未加入。

★韓國攝理教主鄭明析性侵21名女信徒 判17年定讞

韓國攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院9日駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。現年79歲的鄭明析1982年創立愛天宣教會，之後改名為基督教福音宣教會，又稱攝理教。2007年他因性侵嫌疑被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但2022年再因性侵教友遭羈押。

★金球獎真田廣之稱帝日本第一人 黛咪摩兒從影逾40年首度封后

日本男星真田廣之6日在金球獎奪視帝。（圖取自instagram.com/hiroyukisanadapr/）

第82屆金球獎日本男星真田廣之以「幕府將軍」拿下電視劇情類最佳男主角獎殊榮。他在劇中飾演的將軍是以日本「戰國三雄」之一的德川家康為角色原型，而他在10幾歲閱讀的家康遺訓，成了實現「將日本文化介紹給全世界」夢想的原動力。黛咪摩兒則憑藉肉體恐怖電影「懼裂」拿下電影類別音樂喜劇類最佳女主角獎。

★2024全球增溫突破1.5℃大關 凸顯氣候變遷衝擊全世界

歐洲聯盟「哥白尼氣候變化服務」指出，氣候變遷正將地球推向現代人類從未經歷過的溫度水平。「哥白尼氣候變化服務」表示，2024年是全球整年增溫首次超過工業化前平均氣溫攝氏1.5度的一年，凸顯氣候變遷對地球造成前所未有的影響。

國內

★憲訴法覆議案遭否決 綠不敵藍白人數優勢

立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日

立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，覆議案遭否決。民進黨表示，針對覆議案後續將啟動的救濟程序，包括暫時處分、釋憲，民進黨團都已準備好，會即刻提出。總統府也表示，行政院將審慎評估後續作為，總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

★野柳海纜疑遭喀麥隆籍貨輪損壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性

野柳東北方海域海底電纜遭破壞，海巡署7日新聞稿表示，疑似涉案船隻登記為喀麥隆籍，船上7名船員均為中國大陸籍，船東為香港籍。陸委會9日表示，該案進入司法程序，尚不確定是否有意破壞也不能排除灰色地帶侵擾可能性。

★京華城案柯文哲等4人被羈押提抗告 高院審理中

台北地院審理京華城等案，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。沈、應、李3人先後提抗告，柯文哲10日委託律師到北院遞狀提起抗告，抗告理由為全案已調查完畢，實無再繼續羈押的必要。北院整卷後送往高院。高院10日說，收案及分案後合議庭審理閱卷中。

★麻疹增3例 疾管署籲勿恐慌：疫情沒擴大皆中部醫院群聚

衛生福利部疾病管制署10日公布國內新增3例麻疹確定病例，都與中部醫院群聚事件相關。署長莊人祥說明，目前確診病例侷限在前2波傳染，疫情沒有擴大狀況。林口長庚醫院醫師指出，麻疹在尚未出現皮疹前就已具備傳染力，要特別注意麻疹的前驅症狀，持續乾咳、鼻塞或流鼻水、結膜炎，若出現其中任何一種症狀，再加上發燒合併出疹，可能就不是一般感冒。

★2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年

內政部統計，2024年新生兒人數13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒出生數13.8萬人還低，預計會出現罕見「龍年寶寶」低於「虎年寶寶」的情況。另外根據2024年12月戶口統計資料，全年人口數為2340萬220人，較2023年減少2萬222人，這也是繼2023年人口轉為正成長後，再度出現負成長。

★饗饗信義店疑食物中毒通報共58人 衛福部啟動流行病學調查

饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。（圖取自饗饗網頁inparadise.com.tw）

北市衛生局表示，饗饗信義店疑似食品中毒，通報個案數截至10日下午3時累積58人；新增2名外縣市個案，是在下午茶時段用餐。對此衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式，發送調查問卷連結給用餐民眾。

★運動部組織法三讀 掌職業運動輔導、人才培育等事項

立法院會7日三讀通過運動部組織法等案，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也規定運動部設全民運動署。

★立院三讀增警消等退休金 卓榮泰：強行修法礙難執行

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，且溯及已退休人員。行政院長卓榮泰表示，立法院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

★拍軍事基地繪座標圖交中方 復康聯盟主席屈宏義等7退役軍人遭起訴

復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，檢方偵辦後依違反國安法等將屈男等7人起訴。國防部長顧立雄表示沒有現役軍人涉案，但嚴厲譴責被吸收的退役軍人。內政部則回應，復康聯盟黨相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請解散。

★擬增955物種禁輸入飼養 農業部：無預定時間表

農業部日前開會討論增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種，引起關注。農業部7日表示，其中7成已禁止輸入，無預定實施時間表。學者建議，若朝全面禁止的方向擬訂，可能會導致飼養行為地下化，呼籲應加強風險管理及飼主教育。