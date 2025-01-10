2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年

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（中央社記者高華謙台北10日電）台灣新生兒已連9年負成長。內政部統計，2024年新生兒13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒出生數13.8萬人還低，預計會出現罕見「龍年寶寶」低於「虎年寶寶」的情況。此外，2024年總人口數2340萬220人，較2023年減少2萬222人，人口再現負成長。

內政部今天公布2024年12月戶口統計資料，全年人口數為2340萬220人，較2023年減少2萬222人，平均每天減少55.25人。這也是繼2023年人口轉為正成長後，再度出現負成長。

2024年全年新生兒數13萬4856人，折合年粗出生率為千分之5.76，相較於2023年新生兒數13萬5571人、年粗出生率千分之5.81，再減少715人，這也再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低。

台灣新生兒數自2016年起已連9年下降，分別為2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。

受華人傳統觀念影響，歷年通常「龍寶寶」特別多、「虎寶寶」特別少，根據內政部自1958年起統計新生兒資料，上一回出現不同狀況是1964年，共41萬餘名新生兒，低於1962年的42萬餘人。

此外，2024年全年死亡數為20萬2107人，折合年粗死亡率為千分之8.63，相較2023年全年死亡數20萬5368人，減少3261人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，2024年12月遷入人口數為8萬6520人，較2024年11月增加3635人；遷出人口數為8萬4146人，較2024年11月增加4327人，2024年12月淨遷入人口數為2374人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2024年人口自然增加為負6萬7251人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2024年為4萬7029人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少2萬222人。

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另外，結婚對數部分，2024年結婚對數為12萬3061對，折合年粗結婚率為千分之5.26，較2023年的12萬5192對減少2131對；2024年離婚對數為5萬3469對，折合年粗離婚率為千分之2.28。

此外，以人口結構來看，2024年12月底，0至14歲人口數為274萬2386人，占總人口比率11.72%；15至64歲人口數為1616萬9127人，占69.10%；65歲以上人口數為448萬8707人，占19.18%；距離台灣邁入超高齡社會、65歲以上老年人口數突破20%僅一步之遙。（編輯：翟思嘉）1140110