少子女化衝擊 台中多家醫院元旦寶寶都僅個位數

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）今天2025年元旦，龍年剩28天，台中多家醫院陸續接生元旦寶寶，茂盛醫院迎接5名寶寶，童綜合醫院接生6名新生兒；少子女化衝擊下，多家醫院接生元旦寶寶，都僅個位數。

近年許多新手爸媽崇尚自然，看時辰剖腹產減少，但少子女化衝擊不減，多家醫院接生元旦寶寶都僅有個位數；截至下午4時，台中茂盛醫院接生5名新生兒，童綜合醫院則迎接6名元旦寶寶。

童綜合醫院今天表示，林小弟較預產期提前3天報到，成為龍年的元旦寶寶，林爸爸驚喜表示，原本是1月4日，孩子自己挑選了這個日子誕生，原本有個女兒，現在生下兒子就湊了一個「好」字；林媽媽也說，昨晚感到陣痛到醫院，在待產室跨年後，孩子也順利出生。

台中茂盛醫院指出，23歲謝小姐上午8時33分，以剖腹產方式迎來元旦男寶，謝小姐表示，婆婆希望長孫可以是元旦寶寶、與家人一起過年。

另名陳小姐在上午10時02分自然產生下混血女娃，女寶寶遺傳了韓國籍父親白皙皮膚，一出生就餓到吃手指頭，模樣相當俏皮。

茂盛醫院院長李茂盛指出，遇過龍年最大出生潮是在民國65年，超過42萬個新生兒誕生，12年前的龍年也有22萬9481人；茂盛醫院統計去年一整年，院內接生的龍寶寶為1507人。（編輯：陳仁華）1140101