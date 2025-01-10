饗饗信義店疑食物中毒通報共58人 流行病學調查啟動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北10日電）北市衛生局表示，饗饗信義店疑似食品中毒，通報個案數截至今天下午3時累積58人；新增2名外縣市個案，是在下午茶時段用餐；近日將發問卷給個案進行流行病學調查。

饗饗信義店近日發生疑似食物中毒事件，衛生局今天下午以新聞稿更新情況，表示截至今天下午3時，累計通報共計58人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說，本次新增2名個案為外縣市通報，5日下午茶時段用餐，醫療院所8日通報後經所轄衛生局調查完成再通知北市衛生局；統計58名個案用餐時間，5日用餐人數共計44人，6日用餐人數為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式發送調查問卷連結給用餐民眾，請有接獲通知的民眾儘速協助填寫，並協助轉知同行親友填寫調查問卷，以利後續流行病學分析。（編輯：張銘坤）1140110