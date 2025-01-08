加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失

2025/1/8 17:47（1/8 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鼎泰豐logo。（中央社檔案照片）
鼎泰豐logo。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市衛生局接獲民眾陳情，指在鼎泰豐新光A4店用餐後身體不適，被醫師診斷為感染諾羅病毒。衛生局表示，雖未接獲醫院通報疑似食物中毒，但已前往餐廳稽查，要求改善缺失。

一名網友在鼎泰豐新光A4店Google地圖上評論，表示4日晚間與朋友共4人在此用餐後，有3人從隔天開始上吐下瀉，就醫後被醫師告知感染諾羅病毒

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
看更多
關閉
，懷疑感染源來自餐廳。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市衛生局今天表示，未接獲醫療院所通報疑似食物中毒事件，但民眾陳情後，已在今天派員前往餐廳，針對人員衛生、食材處理及場所衛生進行稽查，並發現冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未覆蓋等衛生缺失。

衛生局指出，上述缺失責令業者11日前改善完成，改善期屆滿將前往複查，若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。（編輯：張銘坤）1140108

#台北市衛生局
延伸閱讀
諾羅病毒是什麼？ 症狀、預防方法報你知食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道食物中毒諾羅9年蟬聯第1 嘔吐粒子空飄也會感染饗饗信義店疑食物中毒遭停業後違規營業 北市衛生局開罰300萬寶林茶室中毒案 法醫所驗出5死與邦克列酸有關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：