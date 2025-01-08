鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市衛生局接獲民眾陳情，指在鼎泰豐新光A4店用餐後身體不適，被醫師診斷為感染諾羅病毒。衛生局表示，雖未接獲醫院通報疑似食物中毒，但已前往餐廳稽查，要求改善缺失。

一名網友在鼎泰豐新光A4店Google地圖上評論，表示4日晚間與朋友共4人在此用餐後，有3人從隔天開始上吐下瀉，就醫後被醫師告知感染 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ，懷疑感染源來自餐廳。

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台北市衛生局今天表示，未接獲醫療院所通報疑似食物中毒事件，但民眾陳情後，已在今天派員前往餐廳，針對人員衛生、食材處理及場所衛生進行稽查，並發現冷凍冰箱調味料未覆蓋、冷藏冰箱食材未覆蓋等衛生缺失。

衛生局指出，上述缺失責令業者11日前改善完成，改善期屆滿將前往複查，若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。（編輯：張銘坤）1140108