加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 地方

饗饗信義店疑食物中毒累計通報53例 北市協同衛福部調查

2025/1/9 18:24（1/9 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市衛生局表示，自7日陸續接獲醫院通報饗饗微風信義店發生疑食物中毒案件，截至9日下午4時，通報人數已增至53人，饗饗信義店也自7日起被要求停業，至今尚未恢復營運。中央社記者陳昱婷攝 114年1月9日
台北市衛生局表示，自7日陸續接獲醫院通報饗饗微風信義店發生疑食物中毒案件，截至9日下午4時，通報人數已增至53人，饗饗信義店也自7日起被要求停業，至今尚未恢復營運。中央社記者陳昱婷攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局統計至今天下午4時，通報就醫人數累計達53人，同時為釐清原因，已會同衛福部疾管署及食藥署前往餐廳進行流行病學調查。

台北市衛生局發布新聞稿表示，自7日陸續接獲醫院通報INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食品中毒案件，截至今天下午4時，通報人數增加至53人。

衛生局指出，依疑似食品中毒事件處理要點，已向衛生福利部疾病管制署申請啟動流行病學調查，並在今天會同疾管署及食品藥物管理署前往現場進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局說明，若調查結果最終判定為食物中毒，或環境檢體、員工手部檢體與患者檢體驗出病因物質相同，將依違反食品安全衛生管理法第15條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

google news透過 Google News追蹤中央社

衛生局今天表示，就醫民眾的症狀及潛伏期看起來類似諾羅病毒感染，而諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力及散播力極為快速廣泛，用酒精無法達到消毒的效果，須於用餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並運用漂白水環境消毒才能有效防治。

另一方面，饗饗信義店7日起被要求停業，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，由於醫院持續通報疑似食物中毒個案，所以業者多次申請復業都被駁回，目前判斷至少要相隔24小時沒有新增個案，確定風險已被控制住，才有可能評估讓餐廳復業。（編輯：陳清芳）1140109

延伸閱讀
饗饗信義店疑食物中毒遭停業後違規營業 北市衛生局開罰300萬北市：饗饗案逾24小時未增就醫通報 才可能復業鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失
林冠蓁
網友疑調味粉罐有蟑螂 北市府稽查、頂呱呱致歉北市推廣餐飲衛生分級 西門、公館170家店獲認證
諾羅病毒
全美諾羅病毒疫情升溫 12月郵輪近900人染疫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：