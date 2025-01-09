饗饗信義店疑食物中毒累計通報53例 北市協同衛福部調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局統計至今天下午4時，通報就醫人數累計達53人，同時為釐清原因，已會同衛福部疾管署及食藥署前往餐廳進行流行病學調查。

台北市衛生局發布新聞稿表示，自7日陸續接獲醫院通報INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食品中毒案件，截至今天下午4時，通報人數增加至53人。

衛生局指出，依疑似食品中毒事件處理要點，已向衛生福利部疾病管制署申請啟動流行病學調查，並在今天會同疾管署及食品藥物管理署前往現場進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局說明，若調查結果最終判定為食物中毒，或環境檢體、員工手部檢體與患者檢體驗出病因物質相同，將依違反食品安全衛生管理法第15條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

透過 Google News 追蹤中央社

衛生局今天表示，就醫民眾的症狀及潛伏期看起來類似諾羅病毒感染，而諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力及散播力極為快速廣泛，用酒精無法達到消毒的效果，須於用餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並運用漂白水環境消毒才能有效防治。

另一方面，饗饗信義店7日起被要求停業，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，由於醫院持續通報疑似食物中毒個案，所以業者多次申請復業都被駁回，目前判斷至少要相隔24小時沒有新增個案，確定風險已被控制住，才有可能評估讓餐廳復業。（編輯：陳清芳）1140109