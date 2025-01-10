饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫教分辨食物中毒、急性腸胃炎
（中央社記者沈佩瑤台北10日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚子絞痛厲害，細菌或食物中毒機率高。
台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，目前累計通報58人。
儘管感染源還在檢測中，新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯今天接受媒體聯訪說明，急性腸胃炎的病因多半是細菌或病毒引起，常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹脹、嚴重腹瀉等。
蘇銘堯說，至於如何分辨病毒還是細菌，病毒型主要症狀是腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒、食慾降低、倦怠、肌肉酸痛，有時會合併上呼吸道感染的症狀，所以也稱為腸胃型感冒。
而細菌型的主要是因飲食受污染所引起，或沾到環境上的細菌沒洗手就進食而受到感染。蘇銘堯解釋，主要症狀以水瀉、肚子絞痛很厲害、嘔吐為主，嚴重者會發燒，且糞便中可能夾帶有血絲、黏液或惡臭，所以當拉肚子還有發燒等症狀，細菌或食物中毒的機率高。
諾羅病毒小百科
- 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
- 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
- 感染途徑：
-食入被病毒污染的食物或水
-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
輪狀病毒小百科
由於其外觀形狀像車輪因而得名，是造成嬰幼兒急性腸炎最重要的原因之一。
傳染途徑：糞便-口腔傳染、呼吸道感染。
流行季節：一年四季皆有，主要是發生在秋冬兩季。
好發族群：6個月大到2歲之間的嬰兒。
臨床症狀：
- 發燒、咳嗽、倦怠等類似感冒的症狀
- 嘔吐、腹瀉
- 嚴重可造成脫水、電解質不平衡、胃腸道出血、腸套疊、抽筋、無菌性腦炎、壞死性腸炎、等併發症。
資料來源：台北市立聯合醫院忠孝院區網頁
大腸桿菌小百科
大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。
- 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。
- 中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。
- 預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。
- 治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。
仙人掌桿菌小百科
仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。
食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。
- 中毒症狀：
可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。
腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。
- 治療方法：
適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。
- 如何預防？
食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。
資料來源：衛福部食藥署
霍亂小百科
霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病。
- 症狀：無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等，潛伏期通常為2至3天。
- 傳染途徑：透過生食受霍亂弧菌污染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類）或水傳播。
- 預防措施：確實洗手、不飲用未經煮沸的水，食物應充分煮熟，並避免生熟食交叉污染。
資料來源：衛福部
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