饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫教分辨食物中毒、急性腸胃炎

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚子絞痛厲害，細菌或食物中毒機率高。

台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，目前累計通報58人。

儘管感染源還在檢測中，新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯今天接受媒體聯訪說明，急性腸胃炎的病因多半是細菌或病毒引起，常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹脹、嚴重腹瀉等。

蘇銘堯說，至於如何分辨病毒還是細菌，病毒型主要症狀是腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒、食慾降低、倦怠、肌肉酸痛，有時會合併上呼吸道感染的症狀，所以也稱為腸胃型感冒。

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而細菌型的主要是因飲食受污染所引起，或沾到環境上的細菌沒洗手就進食而受到感染。蘇銘堯解釋，主要症狀以水瀉、肚子絞痛很厲害、嘔吐為主，嚴重者會發燒，且糞便中可能夾帶有血絲、黏液或惡臭，所以當拉肚子還有發燒等症狀，細菌或食物中毒的機率高。