饗饗信義店疑食物中毒遭停業後違規營業 北市衛生局開罰300萬

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局今天表示，醫院通報就醫人數增加至累計19人，用餐時間涵蓋5日及6日，且業者昨天晚間違規營業，將重罰300萬元。

台北市衛生局昨天接獲醫院通報，累計9人5日至饗饗微風信義店用餐後發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，立即要求停業並啟動調查，採集4件環境檢體帶回與人體檢體比對。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，截至今天中午為止，醫院通報至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後身體不適就醫人數，增加至累計19人，大多是5日至此餐廳用餐，另有部分民眾是6日前往，共同食用品項包含生魚片、生蠔及干貝。

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林冠蓁指出，由於停業通知昨天下午就已送達業者手上，但衛生局人員晚間到場仍發現營業事實，所以將在完成行政調查程序後開立行政處分書，且考量此案影響層面廣大，將依違反食品安全衛生管理法第47條第13款，處最重罰新台幣300萬元。

衛生局今天透過媒體群組說明，因醫院通報就醫至今達19人，依中央發布「疑似食品中毒事件處理要點」，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查。（編輯：蕭博文）1140108