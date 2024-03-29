忠貞市場越南法國麵包釀逾500人食物中毒 桃檢起訴負責人

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）忠貞市場「阿箴越南法國麵包」造成500多人食物中毒案，檢驗麵包與配料發現有沙門氏桿菌及仙人掌桿菌，桃園檢方今天公布資訊，將阮姓女負責人依違反食品安全衛生管理法起訴。

桃園地方檢察署起訴表示，阮女在中壢區忠貞市場路口擺攤經營「阿箴越南法國麵包」，營業前先在住處備料再將食材送到攤位上，在顧客點餐後，當場將越南法國麵包加熱，再加入事先準備好的配料食材，阮女負責綜理店內各項業務。

桃檢指出，去年8月2日、3日，阮女涉將感染沙門氏桿菌食材分別製成內含滷鴨蛋、小黃瓜、梅花肉等「有肉餐點麵包」或「無肉餐點麵包」販售，陸續造成500多人食用後出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎食物中毒症狀就醫，其中12名消費者採驗糞便檢體，結果驗出沙門氏桿菌。

桃檢表示，桃園市衛生局去年8月3日前往阮女備料地點進行抽驗稽查，發現備料處4門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口、層架有生鏽且與砧板緊鄰、部分分裝食材未標示日期等，經採集越南法國麵包、有肉餐點麵包送檢驗後，結果檢出沙門氏桿菌及仙人掌桿菌。

檢方指出，阮女販售的法國麵包每個新台幣90元，依法沒收或追徵犯罪不法所得應發還被害人，但以阮女出售給500多名中毒消費者所獲利益，每人只能獲得原先的購買金額，對被害消費者沒有實質幫助。

偵查中，檢方表示，阮女坦承不諱，且與被害人聯繫商討賠償事宜，檢方將不主動查扣及宣告沒收犯罪所得，並督促阮女對被害人充分賠償。

檢方指出，阮女在起訴前已與283名被害人達成和解，同時賠償新台幣224萬4551元，目前尚有部分被害人還在補件及聯繫中，建請法院審酌阮女犯後積極與被害人和解態度及日後於審理程序中和解情形，量處適當之刑。（編輯：戴光育）1130329