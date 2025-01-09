加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強烈大陸冷氣團襲台 嘉義以北13縣市低溫特報
首頁 / 地方

饗饗信義店疑食物中毒增至39人 蔣萬安：駁回復業申請

2025/1/9 10:36（1/9 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
饗賓集團旗下饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，影響人數持續增加，台北市長蔣萬安（前）9日表示，確保食安是市府堅定立場，已駁回餐廳的復業申請。 中央社記者陳昱婷攝 114年1月9日
饗賓集團旗下饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，影響人數持續增加，台北市長蔣萬安（前）9日表示，確保食安是市府堅定立場，已駁回餐廳的復業申請。 中央社記者陳昱婷攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市政府統計，醫院通報就醫人數截至8日累計達39人。台北市長蔣萬安今天說，確保食安是市府堅定立場，目前已駁回餐廳的復業申請。

台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，通報人數截至昨天深夜為止增至39人。

蔣萬安今天出席中華民國書學會舉辦的春聯揮毫大會前接受媒體聯訪表示，市府接到醫院通報發生疑似食物中毒事件後，立刻到現場稽查並要求停業，後來發現餐廳仍然違規營業，便依法重罰新台幣300萬元，同時到其母公司饗賓集團旗下其餘店家無預警稽查。

google news透過 Google News追蹤中央社

蔣萬安表示，確保民眾食安是市府堅定的立場，會持續關注此案發展及饗賓其餘店家狀況，依照事實作相對應處理。

至於要符合何條件才會同意饗饗信義店復業，蔣萬安說，一定要符合規定，但目前已經駁回餐廳的復業申請。（編輯：蕭博文）1140109

延伸閱讀
饗饗信義店疑食物中毒遭停業後違規營業 北市衛生局開罰300萬鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道食物中毒諾羅9年蟬聯第1 嘔吐粒子空飄也會感染
蔣萬安
北市編1百萬餘預算因應雙城論壇 綠議員要求刪除京華城案容積獎勵如何處置 北市府下週與專家學者討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：