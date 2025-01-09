饗饗信義店疑食物中毒增至39人 蔣萬安：駁回復業申請

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市政府統計，醫院通報就醫人數截至8日累計達39人。台北市長蔣萬安今天說，確保食安是市府堅定立場，目前已駁回餐廳的復業申請。

台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，通報人數截至昨天深夜為止增至39人。

蔣萬安今天出席中華民國書學會舉辦的春聯揮毫大會前接受媒體聯訪表示，市府接到醫院通報發生疑似食物中毒事件後，立刻到現場稽查並要求停業，後來發現餐廳仍然違規營業，便依法重罰新台幣300萬元，同時到其母公司饗賓集團旗下其餘店家無預警稽查。

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蔣萬安表示，確保民眾食安是市府堅定的立場，會持續關注此案發展及饗賓其餘店家狀況，依照事實作相對應處理。

至於要符合何條件才會同意饗饗信義店復業，蔣萬安說，一定要符合規定，但目前已經駁回餐廳的復業申請。（編輯：蕭博文）1140109