饗饗爆疑似食物中毒 北市衛生局累計接獲9人通報

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）知名自助餐INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局今天表示，已接獲醫院通報9人5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。

有民眾在INPARADISE饗饗微風信義店Google地圖上評論，表示全家人在5日前往用午餐，當天下午2時許就出現嘔吐情形，直到晚間就醫並打針仍無法止住症狀，今天再到大醫院掛急診才稍微好轉。

另有網友留言，指家人5日前往享用下午茶後，從昨天開始上吐下瀉，「整晚抱著馬桶睡覺」。還有同樣稱是5日用餐的網友說，一行6人中有4人出現腸胃不適症狀，甚至高燒不退。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁晚間透過媒體群組表示，今天接獲醫院通報，累計9人5日至此餐廳用餐後，陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，立即啟動調查採樣作業。

林冠蓁指出，除依食品安全衛生管理法要求業者停業，衛生局在今天派員前往稽查，因現場已無生魚片、生蠔及干貝等就醫民眾皆有食用的同批食材，所以採集4件環境檢體帶回與人體檢體比對，若病因物質相同，將依違反食品安全衛生管理法第15條處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

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此外，業者欲復業須完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，向衛生局提出復業申請，經審查同意並複查合格，才可以復業。

另一方面，林冠蓁說，今天同步依據食品良好衛生規範準則進行稽查，發現冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔等缺失，要求業者10日前改善完成，期屆複查若不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條開罰6萬元到2億元。（編輯：張銘坤）1140107