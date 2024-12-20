台東4死小米粽案偵結無被告 地檢署還原事發過程

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東4死小米粽中毒案偵結，檢方認定是2年前親友贈送給曾姓阿嬤的小米摻雜托福松，阿嬤年事高未察覺的可能性極高，排除有人下毒，因此沒有被告，檢方今天還原事發過程。

9月18日台東南迴地區12名民眾吃到含有劇毒農藥托福松的小米粽（阿粨），導致4人死亡，6人住加護病房，目前尚有1名婦女住院中。

台東地檢署動用2名檢察官偵辦，綜合法醫研究所報告、台灣大學醫學院毒藥物鑑定暨檢驗中心報告、衛福部食藥署檢驗速報單、現場扣杵臼內小米殘渣、竹篩片等檢體及自親友取得贈送餘存混合農藥托福松與小米樣品鑑定報告，及死者家屬、親友、台東縣太麻里鄉地區農藥業者等人證述等證據資料，日前偵查終結。

台東地檢署主任檢察官陳妍萩今天說明案情，9月17日下午83歲的曾姓婦女在住處以小米、蝸牛、豬肉、竹筍、克蘭樹葉及月桃葉等食材製作10條小米粽（阿粨），同日晚間曾婦食用1條，身體不適送醫途中死亡，晚上約11時遺體運回家，親友陸續到喪家守靈。

守靈親友看到尚有9條小米粽，於是自行到鍋內拿取食用，陸續出現中毒徵狀送醫，其中劉姓、徐姓親友送醫後不治，楊姓婦女住加護病房數日後宣告死亡，目前尚有楊姓婦女住院中。中毒原因為食有劇毒農藥托福松的小米粽。

陳妍萩表示，經各方調查蒐證，小米粽食材中小米還有高劑量的托福松，2年前親友將原要播種已摻雜托福松的小米送給曾姓婦女，曾姓婦女將這些小米和自家的小米同放在罐內，放至今年9月，曾姓婦女才想到拿出來做小米粽。

但因曾姓婦女已83歲，高度懷疑已經忘記小米有摻雜托福松，且曾婦視力和味覺都不好，在搗小米和製作小米粽過程疑似沒有發現托福松，導致誤食。

陳妍萩表示，小米粽是曾姓婦女親手製作，從孫媳婦拍攝的影片可看到曾姓婦女神色自然，並無異處，且無自己添加托福松食用之理，更無法遙控自己中毒後讓後續食用的人中毒，因此可排除人為蓄意加入托福松的可能。

再者，曾姓婦女與長子、么兒同住，家庭關係良好，無與人結怨，農藥行也未發現兒子、孫媳婦購買農藥的具體事證，加上曾婦沒有保險和財產，孫媳婦拍攝影片是剛好回家看到阿嬤在包最後一條小米粽，於是順手拍下，因此排除家人在製作過程添加托福松的動機。

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外界質疑，為何和曾姓婦女住在一起的兒子和拍攝的孫媳婦沒有吃小米粽。陳妍萩說明，因么兒隔天要照胃鏡故禁食，拍照的孫媳婦一家人當天傍晚要搭火車，本來要帶小米粽，但因這次的小米粽味道很重，不適合在火車上吃，所以沒拿，孫媳婦自己也不習慣吃小米粽，至於大兒子案發時不在現場。

陳妍萩表示，綜觀上述狀況，此案查無人為故意下毒。而提供小米的親友主觀上以為曾姓婦女索取小米是要耕種的，無法預知混有托福松的小米會被拿去食用，提供小米行為和死亡沒有相當因果關係，因此無法認定送小米的親友有過失罪責，全案偵結，沒有被告。（編輯：郭諭儒）1131220