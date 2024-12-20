台東小米粽中毒案 來源是親友曾送小米含托福松

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東小米粽中毒案檢方偵查終結，首名死者曾姓阿嬤製作小米粽的小米摻農藥「托福松」，親友2年前贈送，檢方研判因阿嬤視力和味覺不佳，搗小米時未發現可能性極高，本案無被告。

9月18日台東南迴地區金峰鄉賓茂部落陸續12人疑吃含劇毒農藥的小米粽（阿粨），導致4人死亡、6人住加護病房，目前仍有1名婦女住院中。台東地檢署日前偵查終結，今天由主任檢察官陳妍萩召開記者會說明。

陳妍萩表示，經多方證據，中毒原因是曾姓阿嬤製作小米粽的食材小米含有劇毒農藥「托福松」，而小米是社區親友2年前所送。

陳妍萩說明，2年前曾姓阿嬤自社區親友取得原本要栽種混有「托福松」的小米，和自家的小米存放塑膠罐內。但阿嬤自從民國112年初小米脫殼機損壞後就未再做小米粽，直到今年9月才拿出小米作小米粽。

陳妍萩說，阿嬤今年高齡83歲，做小米粽時可能忘記當初親友送給她的小米是有摻雜「托福松」準備栽種的，且阿嬤年事已高患眼疾、視覺也不好，加上經過2年「托福松」味道變淡，因此在搗小米和製作過程，有可能未發現「托福松」。

陳妍萩表示，因小米粽是曾姓阿嬤自製；再者，中毒的其他親友是因為守靈時自行發現剩餘的小米粽拿來出，未見有人刻意發送等，因此認定此案無人為故意或過失等刑事犯罪事證。

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台東地檢署指出，經專案小組綜合解剖暨鑑定報告、台大毒藥物鑑定暨檢驗中心檢驗報告、衛福部食品藥物管理署檢驗速報單，以及法醫研究所現場扣得檢體、自親友取得贈送曾姓死者所餘存混合農藥托福松與小米樣品鑑定報告，檢察官認為死者死亡原因為「托福松」中毒，中毒途徑為死者等人生前食用曾姓死者製作「阿粨」食材小米。

台東森林博物館創辦人阿力曼接受中央社記者電話訪問表示，有些農民撥種玉米、小米、秧苗時，為恐小鳥搶食幼苗，以及預防蟲害都會參雜「托福松」。（編輯：孫承武）1131220