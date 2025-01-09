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北市：饗饗案逾24小時未增就醫通報 才可能復業

2025/1/9 15:58
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）饗饗信義店疑似食物中毒案通報人數達39人，台北市衛生局今天表示，就醫民眾症狀像是諾羅病毒感染，為確保風險已被控制，至少相隔24小時未再新增個案，才可能評估讓餐廳復業。

台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，就醫通報人數截至8日為止增至39人。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天表示，39人中大多數在治療後即返家休養，因為他們的症狀及潛伏期看起來類似諾羅病毒感染，呼籲民眾若於相同時段在此餐廳用餐並出現不舒服症狀，請儘速就醫。

有關確切感染源，林冠蓁說，7日已採集環境檢體及人員手部檢體送驗，結果預計1到2週後出爐，除了常見導致食物中毒的微生物及病菌，也會檢驗邦克列酸，並已向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查。

至於餐廳復業標準，林冠蓁指出，由於醫院持續通報疑似食物中毒個案，所以業者多次申請復業都被駁回，目前判斷至少要相隔24小時沒有新增個案，確定風險已被控制住，才有可能評估讓餐廳復業，在此之前就是繼續觀察。

台北市衛生局透過新聞稿說明，諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力及散播力極為快速廣泛，病毒顆粒非常少量即可致病，而且用酒精無法達到消毒的效果，須於用餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並運用漂白水環境消才能有效防治。

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衛生局指出，病毒性腸胃炎的傳染途徑除了食入受污染的食物、水或使用不潔的餐具外，還可能透過吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫感染，典型症狀包含嘔吐、頭痛、發燒、胃痛等，通常在感染後1至3天出現症狀，腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。

衛生局提醒，民眾參加活動或與親友聚餐，務必在用餐前正確洗手並留意飲食衛生，魚貝類等海鮮應煮熟後再食用，如有腸胃不適症狀應避免參加群聚活動，儘速就醫。（編輯：張銘坤）1140109

#台北市衛生局食品藥物管理科長
#林冠蓁
林冠蓁
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