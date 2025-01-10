京華城案柯文哲等4人被羈押提抗告 高院審理中

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（中央社記者劉世怡台北10日電）台北地院審理京華城等案，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。柯文哲等4人提起抗告，北院整卷後送往高院。高院今晚說，收案及分案後，合議庭審理閱卷中。

台灣高等法院指出，已收到案並經電腦分案，案件由審判長劉嶽承、受命法官黃翰義、陪席法官古瑞君組成合議庭審理，但因合議庭的庭長劉嶽承公假至高雄參加司法盃球賽，因此依事務分配表，改由法官黃翰義擔任審判長，與同庭的陪席法官古瑞君、王耀興組成合議庭審理，將決定准駁。

據了解，柯文哲抗告理由，為全案已調查完畢，實無再繼續羈押的必要。綽號「橘子」許芷瑜是否回台對全案後續審理未有影響，希望法官給予公平訴訟防禦機會而裁准交保。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，去年12月26日依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，全案移審北院。

北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，前台北市長辦公室主任李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北院並諭知，柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。

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北院2度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人再獲交保裁定，再度提起抗告。高院再度撤銷原裁定，發回北院更裁。北院2日第3度召開羈押庭，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4名被告羈押禁見。（編輯：張銘坤）1140110