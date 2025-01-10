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麻疹增3例 疾管署籲勿恐慌：疫情沒擴大皆中部醫院群聚

2025/1/10 15:13（1/10 15:33 更新）
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衛福部疾管署10日召開臨時記者會，由署長莊人祥（左）親自主持並說明中部某醫院麻疹群聚事件關聯圖，也指出國內新增3例麻疹確定病例皆與中部醫院群聚事件相關，疫情沒有擴大狀況。中央社記者曾以寧攝 114年1月10日
衛福部疾管署10日召開臨時記者會，由署長莊人祥（左）親自主持並說明中部某醫院麻疹群聚事件關聯圖，也指出國內新增3例麻疹確定病例皆與中部醫院群聚事件相關，疫情沒有擴大狀況。中央社記者曾以寧攝 114年1月10日
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（中央社記者曾以寧台北10日電）衛生福利部疾病管制署今天公布國內新增3例麻疹確定病例，都與中部醫院群聚事件相關。署長莊人祥說明，目前確診病例侷限在前2波傳染，疫情沒有擴大狀況，呼籲民眾不用恐慌。

麻疹中部醫院群聚疫情引發關注，疾管署今天召開臨時記者會，由莊人祥主持，並邀請台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎出席，說明麻疹疫情及疫苗接種事宜。

疾管署公布，國內新增3例麻疹確定病例，皆與中部醫院群聚事件相關，分別為30多歲女性（案1）、20多歲男性（案2）和40多歲男性（案3），於1月1日至6日間發病，1月3日至7日間出疹。案1、案2為醫院護理人員，案3為確診個案同病房陪病家屬，均為之前已匡列的接觸者。

中部醫院群聚事件迄今共計確診19例，包含去年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者17例。全案將持續監測至1月29日。

對於此次境外移入造成群聚，莊人祥說明，是因為個案在去年12月1日發燒，2日至急診就醫、住進病房，5日才開始出疹，6日麻疹檢驗出爐並轉隔離病房，期間從1日至6日都住在一般病房。

莊人祥指出，因此導致急診室與病房內接觸到的醫護人員、陪病者與病人共9例確診，此外，也因有住院病人橫跨不同病房，造成另一病室共7名接觸者感染。這些確診者都是被匡列個案，且目前疫情集中在醫院2個主要病房。

（疾管署提供）
（疾管署提供）
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至於為什麼在醫院發生群聚，莊人祥說，因為麻疹出疹前4天、後4天都有傳染力，但多數是出疹後，才會想到是麻疹，而在這之前有傳染力的期間，就可能造成疫情傳播。

外界擔心疫情是否繼續擴大，莊人祥說明，目前僅1例為航空器感染，其餘均為醫院相關個案，其中醫院相關個案都已接種過疫苗，病毒量低且傳播力也低，且皆是第1或第2波傳染，沒有繼續傳染下去，目前雖然確診有19例，但還是侷限在原醫院，疫情沒有擴大，民眾不用過度恐慌。（編輯：管中維）1140110

（疾管署提供）
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（疾管署提供）
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